Nuevo tope de cobro en el bono para jubilados desde el 8 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da comienzo al cronograma de liquidaciones correspondiente a septiembre de 2026. A partir del martes 8, los jubilados y pensionados percibirán sus haberes con la actualización por movilidad del 2,11%, atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Junto con el reajuste mensual en las escalas, el Gobierno confirmó un nuevo tope para el cobro del bono de hasta $70.000. Esta medida busca garantizar que ningún beneficiario de la jubilación mínima quede por debajo del nuevo piso garantizado de ingresos, aplicando un criterio proporcional para quienes superen levemente la escala base.

¿Cuál es el nuevo tope y cuánto se cobra según el haber?





Con el ajuste del 2,11% aplicado a la escala general, la jubilación mínima pasa a ser de $428.633,20. Sumado al refuerzo entero, se establece un techo unificado de $498.633,20 para la liquidación del bono en mano:

Jubilados de la mínima ($428.633,20): cobran la totalidad del bono extraordinario de $70.000 , alcanzando un total final de $498.633,20 .

Haberes entre $428.633,20 y $498.633,20: perciben un bono proporcional equivalente a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $498.633,20 (por ejemplo, quien cobra un haber base de $450.000, recibe un plus de $48.633,20).

Haberes superiores a $498.633,20: cobran su haber mensual ajustado con el 2,11% de aumento, pero quedan excluidos del beneficio del plus.

Pensiones No Contributivas (PNC): reciben el haber básico de $300.043,24 más el bono entero de $70.000, cobrando un total de $370.043,24 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cobra un básico de $342.906,56 más el refuerzo de $70.000, sumando $412.906,56 en mano.

Bono para jubilados: ¿Cuál es el tope de cobro en septiembre?

Quiénes cobran a partir del martes 8 de septiembre





Las acreditaciones del haber reajustado junto al bono compensatorio arrancan de manera escalonada en las cuentas sueldo habituales según el siguiente detalle:

Jubilados y pensionados de la mínima: DNI finalizados en 0 .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): DNI finalizados en 0 y 1.

El esquema de depósitos continuará de forma progresiva a lo largo de los días hábiles del mes para el resto de las terminaciones de documento.