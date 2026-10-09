Nuevos montos para la AUH y el Plan 1000 Días: los extras confirmados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigentes los beneficios del Plan 1000 Días para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

Estas prestaciones acompañan a las personas gestantes y a las familias durante los primeros años de vida de los hijos.

Los montos vinculados al programa se actualizan mediante la movilidad previsional, que en octubre fue del 1,66%.

Plan 1000 Días de la ANSES: ¿Cuánto reciben por los extras?





Entre los beneficios se encuentra la Asignación por Adopción, Asignación por Nacimiento, Complemento Leche y la Asignación por Cuidados de Salud Integral para AUH.

Asignación por Adopción

En octubre de 2026, su valor ascenderá a $545.685. Para cobrarla es requisito contar con la sentencia judicial firme. Quienes no tengan empleo formal deberán haber percibido la AUH o la Asignación por Embarazo durante ese mismo mes.

El organismo acreditará el importe vigente según la fecha del fallo. Así, las tramitaciones formalizadas durante octubre accederán al nuevo monto de $545.685.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

El Complemento Leche es un refuerzo mensual clave para la nutrición durante el embarazo y la primera infancia. Se liquida de forma automática sin trámites previos.

Alcanza a titulares de la Asignación por Embarazo y a familias de AUH con hijos de hasta 3 años. Durante el próximo mes, el valor de este beneficio subirá a $59.063.

Asignación por nacimiento para familias de la AUH

El Plan de los Mil Días también garantiza la cobertura de la asignación por nacimiento para beneficiarios de AUH y Asignación por Embarazo.

En octubre de 2026, el cobro por único pago se elevará a $91.273. ANSES tomará como referencia la fecha exacta del parto para determinar el haber.

De esta manera, las familias con nacimientos registrados a lo largo de todo octubre cobrarán la cifra actualizada una vez cumplidos los requisitos.

Asignación por Cuidado de Salud Integral para la AUH

Esta prestación anual del Plan de los Mil Días beneficia a familias con niños de hasta 3 años. Su monto es equivalente a la AUH mensual.

Los valores fijados para el cobro durante octubre quedan distribuidos de la siguiente manera:

Menor: $156.588 (valor general) y $203.565 en Zona 1.

Hijo con discapacidad: $509.863 (valor general) y $662.822 en Zona 1.

La tarifa diferencial de Zona 1 rige para La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones.

El Plan 1000 Días contempla el pago de varias prestaciones destinadas a acompañar la nutrición y el desarrollo de los menores.

Cuánto aumentó la AUH en octubre





La AUH pasó de $154.031 a $156.588 por hijo debido al aumento del 1,66% aplicado desde octubre.

Cuando corresponde la retención del 20%, el depósito mensual directo será de $125.270,40, mientras que $31.317,60 quedarán acumulados.

En determinados casos, ANSES puede liquidar el 100% de la AUH para niños de hasta cinco años cuando verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios.

Calendario de pagos de la AUH en octubre





Los pagos de la AUH comenzarán el jueves 8 de octubre y se distribuirán según la terminación del DNI.