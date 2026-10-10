Nuevos topes y montos de Asignaciones Familiares SUAF de ANSES para el próximo mes

El anuncio del dato de inflación correspondiente a septiembre por parte del INDEC el martes 13 de octubre traerá novedades clave.

En este caso, será para los trabajadores registrados, monotributistas y desempleados que perciben Asignaciones Familiares (SUAF) a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El organismo previsional actualizará de manera automática las escalas, los montos por hijo y los topes de ingresos del grupo familiar (IGF) requeridos para acceder a cada tramo de cobro a partir de noviembre.

Quiénes cobran las asignaciones SUAF de la ANSES





El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) cubre a un amplio sector de trabajadores que cuentan con aportes dentro del sistema formal de la economía y titulares de coberturas especiales:

Trabajadores en relación de dependencia: empleados del sector privado y público que no superen los topes máximos vigentes.

Monotributistas: pequeños contribuyentes de las categorías A, B, C, D, E, F, G y H.

Titulares de la Prestación por Desempleo: personas que se encuentren cobrando el fondo de desempleo del organismo.

Trabajadores de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART): personas bajo licencia médica o tratamiento cubierto por ART.

Jubilados y pensionados: que tengan hijos a cargo o cobren asignaciones familiares de su régimen previsional.

Cómo impacta la inflación en los topes y los montos de cobro





Con una inflación proyectada en torno al 2%, la ANSES adecuará los niveles de cobro para evitar que los trabajadores pierdan el beneficio o salten de categoría de cobro al recibir incrementos salariales en sus paritarias.

Nuevos topes y montos de Asignaciones Familiares.

El sistema funciona mediante tramos de ingresos familiares:

Primer tramo (Ingresos más bajos): cobra el monto máximo de la Asignación Familiar por Hijo. Con el aumento estimado del 2%, el valor por hijo pasará a rondar un nuevo haber actualizado. Segundo, tercer y cuarto tramo: a medida que el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) aumenta, la asignación va descendiendo de escala de forma proporcional. Topes máximos: existen dos límites fundamentales que se actualizan mes a mes: el tope de ingreso individual para cada integrante del hogar y el tope máximo total de la suma del grupo familiar. Si uno de los padres supera el límite individual o el hogar sobrepasa el total, el cobro de la asignación queda automáticamente suspendido.

Monotributo: cuál es el esquema según la categoría





En el caso de los trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo, el cobro del SUAF no se calcula según el salario, sino directamente acorde a la categoría en la que están inscriptos:

Categorías A, B y C: perciben el valor más alto del tramo general por hijo y por hijo con discapacidad.

Categorías D y E: acceden al segundo tramo de cobro con un valor medio.

Categorías F, G y H: cobran los montos de los tramos 3 y 4 de la escala.

Categorías I, J y K: solo acceden al cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad y la Ayuda Escolar Anual.

Cuándo se confirman las fechas y los nuevos importes





El porcentaje exacto de movilidad que ajustará las tablas de SUAF se fijará formalmente el martes 13 de octubre, cuando el INDEC haga público el Índice de Precios al Consumidor.

A partir de la oficialización en el Boletín Oficial por parte del Poder Ejecutivo, los titulares podrán verificar el monto actualizado de su asignación y su tramo de cobro ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma Mi ANSES o desde la aplicación móvil.