Nuevos trenes entre CABA y el Conurbano: qué línea suma formaciones para viajar más rápido

El sistema ferroviario bonaerense suma una nueva opción para quienes necesitan trasladarse entre la ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano. La propuesta busca facilitar los viajes cotidianos en trenes y mejorar la conexión entre ambas zonas.

El plan contempla la llegada de nuevas locomotoras y trabajos de renovación sobre las formaciones que ya recorren la línea. De esta manera, los pasajeros tendrán una alternativa para realizar sus viajes de forma más ágil y con un servicio actualizado.

¿Cuál es la línea de tren que suma nuevas formaciones y mejora su servicio?





¿Cuál es la línea de tren que suma nuevas formaciones y mejora su servicio?

La renovación de la línea San Martín contempla distintas medidas destinadas a mejorar el funcionamiento cotidiano del tren. El objetivo es contar con una operación más segura y confiable, además de recuperar material ferroviario que se encontraba fuera de circulación y podía volver a utilizarse.

Una de las principales novedades es la incorporación de tres locomotoras nuevas, adquiridas de manera directa para reforzar la flota. Estas unidades permitirán darle mayor respaldo a la operación y contribuir a mejorar la regularidad de los viajes que realizan los pasajeros.

El San Martín tiene un recorrido de 76 kilómetros y parte desde Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, hacia diferentes localidades del conurbano y otros puntos del noroeste bonaerense. Entre los lugares que atraviesa se encuentran Sáenz Peña, José C. Paz, Pilar, Manzanares, Doctor Cabred y Cortines, entre otros destinos.

La intervención también alcanza a las formaciones que ya pertenecían a la línea. Una de ellas fue sometida a una renovación integral antes de regresar a las vías, con trabajos tanto en sus sistemas mecánicos como en distintos sectores destinados al confort de quienes viajan.

Entre las tareas realizadas se encuentran la instalación de motores diésel nuevos en las dos salas de máquinas y la renovación del sistema de bogies. Además, los coches recibieron arreglos en ventanas y pisos, se cambiaron asientos que estaban deteriorados y se instaló iluminación LED en el interior.

El trabajo sobre la flota continuará durante las próximas semanas. Actualmente, los talleres avanzan con el reacondicionamiento de otras dos formaciones de 14 coches, que serán reincorporadas de manera progresiva una vez finalizadas las tareas correspondientes.

De esta manera, la incorporación de las nuevas locomotoras y la recuperación de formaciones apuntan a fortalecer una conexión utilizada diariamente por miles de pasajeros. La expectativa es que las mejoras permitan contar con una prestación más segura y confiable para quienes se trasladan entre la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el interior bonaerense.