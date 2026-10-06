Octubre con descuentos: cómo ahorrar un 40% en uno de los rubros más elegidos de Cuenta DNI

Cuenta DNI mantiene durante octubre una serie de promociones que permiten reducir gastos cotidianos mediante reintegros en distintos comercios adheridos de la provincia.

Entre los beneficios disponibles, uno ofrece un 40% de descuento y permite aprovechar el ahorro en compras realizadas durante determinadas fechas del mes.

¿Cómo obtener un 40% de descuento con Cuenta DNI?

¿Cómo obtener un 40% de descuento con Cuenta DNI?

El descuento del 40% es el más alto que ofrece Cuenta DNI durante octubre y está disponible en dos rubros diferentes. Ambos beneficios funcionan todos los días.

Uno de ellos alcanza las ferias y mercados bonaerenses. En este caso, el reintegro tiene un límite de $6.000 por semana y por persona, que se obtiene con compras de $15.000.

La otra promoción comprende universidades, eventos, entidades educativas y clubes. El beneficio también permite recuperar hasta $6.000 semanales por persona y alcanza ese máximo al realizar consumos por $15.000.

¿Qué otros descuentos de Cuenta DNI se pueden utilizar en octubre 2026?

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un reintegro máximo de $6.000 por semana y por persona. El tope se alcanza con compras de $30.000.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un límite de $15.000 mensuales por persona. Para obtener el máximo reintegro, hay que gastar $50.000.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con hasta $8.000 de reintegro semanal por persona. El beneficio alcanza el máximo con consumos de $32.000.

Pet shops: los sábados ofrecen 30% de descuento, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese monto, se necesitan compras de $26.650.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de devolución.

Cuotas sin interés: las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten financiar compras en hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no sean del rubro alimentos. Para acceder, hay que pagar mediante QR desde la aplicación.