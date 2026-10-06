Octubre con descuentos: cómo ahorrar un 40% en uno de los rubros más elegidos de Cuenta DNI
El beneficio permite acceder a un reintegro durante todo el mes y tiene un tope establecido por persona para quienes paguen con la billetera.
Cuenta DNI mantiene durante octubre una serie de promociones que permiten reducir gastos cotidianos mediante reintegros en distintos comercios adheridos de la provincia.
Entre los beneficios disponibles, uno ofrece un 40% de descuento y permite aprovechar el ahorro en compras realizadas durante determinadas fechas del mes.
¿Cómo obtener un 40% de descuento con Cuenta DNI?
El descuento del 40% es el más alto que ofrece Cuenta DNI durante octubre y está disponible en dos rubros diferentes. Ambos beneficios funcionan todos los días.
Uno de ellos alcanza las ferias y mercados bonaerenses. En este caso, el reintegro tiene un límite de $6.000 por semana y por persona, que se obtiene con compras de $15.000.
La otra promoción comprende universidades, eventos, entidades educativas y clubes. El beneficio también permite recuperar hasta $6.000 semanales por persona y alcanza ese máximo al realizar consumos por $15.000.