Despliegan un mega operativo de seguridad para la peregrinación a Luján

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con el Santuario de Luján y diversos municipios, pondrá en marcha un operativo de seguridad para cuidar a los caminantes de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.

El despliegue abarcará los 60 kilómetros del trayecto desde Liniers hasta la Basílica de Luján durante el fin de semana del 3 y 4 de octubre. La histórica caminara será bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos"

El dispositivo involucrará a los ministerios de Seguridad, Salud, Infraestructura, Transporte y Desarrollo de la Comunidad, asegurando presencia policial, médica y puntos de hidratación.

Tecnología, vigilancia y prevención a lo largo del recorrido

El esquema contempla la participación de efectivos en patrulleros, motos y caballos, junto con el uso de drones y helicópteros para el monitoreo aéreo constante.

Además, se instalarán torres de iluminación y grupos electrógenos de reserva en puntos estratégicos del trayecto nocturno.

Las autoridades dispondrán también de equipos dedicados a la contención y acompañamiento de niños extraviados para facilitar la rápida localización de sus familias.

Abastecimiento de agua y preparación para la visita papal

La provisión de agua potable estará garantizada por camiones cisterna de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y AySA, sumados a puestos de suministro canilla pública en la traza.

El Ministerio de Ambiente dispondrá estaciones de reciclado, mientras que el monitoreo del tiempo se mantendrá activo ante eventuales fenómenos climáticos.

Este operativo multinivel se enmarca en la Resolución 1.469 e impacta de manera clave, ya que funcionará como prueba piloto logística de cara a la histórica visita que realizará el Papa León XIV en los próximos meses.