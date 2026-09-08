¡Otra vez! Cierran el Paso Cristo Redentor por intensas nevadas

El paso internacional Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado al tránsito vehicular a partir de las 19 horas de este martes como consecuencia de un temporal de nieve previsto para la franja fronteriza.

La interrupción del flujo vehicular comenzará antes en los puntos de control intermedios: las barreras de Uspallata, del lado argentino, y de Guardia Vieja, del lado chileno, se bajarán formalmente a las 17 horas.

Esquema de horarios y cortes en los controles

El cronograma fijado por la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras establece dos etapas operativas para concretar el corte total de la circulación:

17 horas: Cierre de barreras en las cabeceras de Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile).

19 horas: Cierre preventivo del Túnel Internacional Cristo Redentor.

La medida busca resguardar la seguridad de automovilistas y transportistas ante el peligro que generan la acumulación de nieve, la formación de hielo en la calzada y la escasa visibilidad en los tramos de mayor altitud.

Pronóstico adverso en la zona de Alta Montaña

De acuerdo con los informes emitidos por los organismos oficiales, el frente de mal tiempo podría extenderse por varios días en la cordillera.

Las autoridades de coordinación fronteriza evaluarán la situación durante la mañana del miércoles para determinar si las condiciones permiten una eventual reapertura o si la restricción se mantendrá.

Actualmente, el corredor funciona bajo el esquema de horario invernal, motivo por el cual se recomienda a los viajeros planificar los traslados con anticipación y consultar el estado de las rutas antes de emprender viaje hacia Chile.