Pablo Serantoni defendió a Marixa Balli por el supuesto cruce con Marcela Baños: "Era la primera opción"

La llegada de Marixa Balli a la conducción de "Pasión de sábado" volvió a poner sobre la mesa su tensa relación con Marcela Baños. Pablo Serantoni, productor del histórico programa, habló en exclusiva con Crónica y contó cómo se gestó el reemplazo.

El empresario fue llamado en vivo por Fernando Piaggio, de "El Run Run del Espectáculo", y Lío Pecoraro le consultó si su intención era que la cantante de "La cachaca" se pusiera sí o sí al frente del ciclo ante la ausencia de Baños o si estaba bien la elección de cualquiera de las otras tres mujeres que estaban en consideración.

"Como productor, la primera opción era, obviamente, Marixa. Primero fue una lista que le pasamos a Marcela cuando ella anuncia que se iba de vacaciones por dos semanas. Dijo que no tenía problemas con ninguno de los nombres que estaba", explicó Serantoni.

Según relató, Baños "se desentendió del tema" y, a partir de ese momento, comenzaron las gestiones para sumar a Balli. En ese contexto, contó que se encontró a jugar al pádel con Ángel de Brito y le preguntó si podía consultarle a Marixa si estaba dispuesta a asumir la conducción, especialmente porque una semana antes había protagonizado un cruce con Baños.

Después del mensaje del conductor de "LAM", Marixa respondió que aceptaba la propuesta y que lo hacía "sin problemas". Luego, Serantoni se comunicó con la exdueña de "Xurama" para acordar los detalles del reemplazo, que finalmente se concretó este sábado 15 de agosto.

Video: Pablo Serantoni, productor de "Pasión de sábado", habló en exclusiva con Crónica





El productor de "Pasión" también se refirió al enojo de algunos seguidores de Marcela Baños, quienes le habrían gritado "traidor" durante la emisión en vivo. "El fanatismo no entiende de razones", respondió, sin vueltas.

Por otra parte, fue consultado sobre si Marixa recibió un pago por ocupar el lugar de Baños durante el programa. Serantoni confirmó que sí, aunque aclaró que no podía revelar la cifra. "Ni muy salado, ni muy dulce", resumió al hablar del monto.

Finalmente, el productor destacó la respuesta del público y aseguró que la audiencia estuvo "acompañando muy bien". Incluso anticipó que, probablemente, la emisión de este sábado pueda convertirse en "el programa líder en América".