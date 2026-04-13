Pagos de abril para jubilados: ¿Qué pasa si no se puede ir al banco el día que toca cobrar?

El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) asigna un día específico para cada terminación de DNI. Sin embargo, los jubilados y pensionados pueden preguntarse qué sucede cuando no se puede asistir al centro de cobros el día que corresponde.

El dinero depositado en la cuenta bancaria no desaparece ni se devuelve a la ANSES al terminar el día del turno. Una vez que el organismo realiza la transferencia, esos fondos pertenecen al destinatario y quedan disponibles en la caja de ahorro previsional.

La fecha del calendario es, en realidad, el día a partir del cual el dinero está habilitado para ser retirado. Esto significa que si tocaba cobrar el lunes y se concurre el jueves, la plata estará ahí.

Sin embargo, cuando se trata del cobro por ventanilla, los bancos tienen una obligación de mantener el pago "a la vista" durante un período determinado, que suele ser hasta el cierre del ciclo mensual de pagos.

Si pasan varios meses sin que el titular o su apoderado registren movimiento alguno o retiren el haber, el banco puede devolver los fondos a la ANSES por una cuestión de seguridad y control de supervivencia.

Por eso, aunque no es necesario ir corriendo el primer día, es vital no dejar pasar demasiado tiempo para evitar que el beneficio entre en un estado de "no percibido".

Tres reglas fundamentales para cobrar en abril





El cajero no tiene feriados: si la fecha de cobro cae un viernes y no se pudo ir, se recuerda que durante todo el sábado y domingo se puede retirar efectivo por cajero automático. La fecha del cronograma solo rige para la atención humana en cajas del banco.

Jubilados: ¿Qué pasa si no se puede ir al banco el día que toca cobrar?

Pagos con débito sin límites: no se necesita retirar todo el efectivo para usar la plata. Desde el primer minuto de la fecha de cobro, la tarjeta de débito ya tiene saldo. Se puede usar en el supermercado o la farmacia sin haber pasado nunca por el banco.

El comprobante es el seguro: siempre que se vaya después de la fecha, se puede pedir el ticket de "últimos movimientos". Allí debe figurar el depósito de la ANSES con el aumento del 2,9% y el concepto del bono de $70.000.

¿Cómo reclamar un pago no percibido?

Si por alguna razón se dejó pasar mucho tiempo y los fondos fueron devueltos al organismo, la plata no se pierde: hay que realizar un trámite sencillo llamado "Repago".

Se gestiona a través de la web de la ANSES o llamando al 130, y permite que el dinero no cobrado en su momento se liquide junto con el haber del mes siguiente.