Pagos de octubre para jubilados: ¿Cómo leer el recibo de haberes con sus conceptos y descuentos?
ANSES permite consultar el recibo jubilatorio de forma online y revisar qué prestaciones integran el haber y qué descuentos se aplican cada mes.
Los jubilados y pensionados pueden consultar desde Mi ANSES el detalle de su haber y revisar los conceptos incluidos en el recibo.
En la aplicación, ANSES explica qué significa cada concepto que puede aparecer, desde prestaciones previsionales hasta créditos, moratorias y descuentos.
¿Cómo se leen los recibos de haberes jubilatorios?
El comprobante puede consultarse en cualquier momento desde la aplicación o el sitio web oficial de ANSES.
Para acceder, es necesario ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar "Jubilaciones y Pensiones".
- Ingresar en "Consultar recibos de haberes".
- Elegir el período que se desea consultar.
- Revisar el detalle del haber y los descuentos aplicados.
También se pueden consultar comprobantes correspondientes a períodos anteriores para comparar los movimientos registrados.
Qué significa cada concepto en el recibo
ANSES divide los conceptos del comprobante entre aquellos vinculados con el cobro y los correspondientes a descuentos.
- PBU: prestación básica para quienes cumplen los requisitos previsionales.
- PC: reconoce aportes realizados hasta el 30 de junio de 1994.
- PAP: corresponde a aportes posteriores al 30 de junio de 1994.
- Reparación Histórica: refleja un ajuste aceptado para actualizar determinados haberes.
- Prestación Anual Complementaria: corresponde al aguinaldo de junio y diciembre.
- Bono extraordinario: identifica la ayuda económica previsional cuando se encuentra vigente.
- Complemento al haber mínimo: completa prestaciones inferiores hasta alcanzar el mínimo.
También pueden figurar la Bonificación por Zona Austral, la Asignación por Hijo, la Asignación por Cónyuge y el aguinaldo correspondiente a la Reparación Histórica.
Descuentos que pueden aparecer
Entre los descuentos habituales aparece la obra social, destinada a financiar la cobertura de salud correspondiente al beneficiario.
En el caso de PAMI, el descuento informado es del 3% sobre la jubilación mínima y del 6% sobre el excedente.
- Créditos ANSES: la cuota del préstamo aparece como descuento y no puede superar el 20% del ingreso neto mensual.
- Cuota de moratoria: corresponde al pago del plan utilizado para completar años de aportes.
- Retroactivo de moratoria: puede descontarse al momento del alta del beneficio.
- Ajuste de moratoria: refleja la actualización acumulada de la cuota según movilidad.
- Mutuales y entidades: pueden incluir préstamos, cuotas sociales u otros servicios.
Qué revisar al consultar el comprobante
Antes de aceptar el cobro, conviene controlar que los conceptos correspondan a la situación previsional de cada persona.
También es importante verificar que los descuentos sean reconocibles y coincidan con préstamos, moratorias, obra social u otros servicios contratados.