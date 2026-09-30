Pagos de octubre para jubilados: ¿Cómo leer el recibo de haberes con sus conceptos y descuentos?

Los jubilados y pensionados pueden consultar desde Mi ANSES el detalle de su haber y revisar los conceptos incluidos en el recibo.

En la aplicación, ANSES explica qué significa cada concepto que puede aparecer, desde prestaciones previsionales hasta créditos, moratorias y descuentos.

¿Cómo se leen los recibos de haberes jubilatorios?

El comprobante puede consultarse en cualquier momento desde la aplicación o el sitio web oficial de ANSES.

Para acceder, es necesario ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar "Jubilaciones y Pensiones" .

. Ingresar en "Consultar recibos de haberes" .

. Elegir el período que se desea consultar.

Revisar el detalle del haber y los descuentos aplicados.

También se pueden consultar comprobantes correspondientes a períodos anteriores para comparar los movimientos registrados.

Qué significa cada concepto en el recibo

ANSES divide los conceptos del comprobante entre aquellos vinculados con el cobro y los correspondientes a descuentos.

PBU: prestación básica para quienes cumplen los requisitos previsionales.

prestación básica para quienes cumplen los requisitos previsionales. PC: reconoce aportes realizados hasta el 30 de junio de 1994.

reconoce aportes realizados hasta el 30 de junio de 1994. PAP: corresponde a aportes posteriores al 30 de junio de 1994.

corresponde a aportes posteriores al 30 de junio de 1994. Reparación Histórica: refleja un ajuste aceptado para actualizar determinados haberes.

refleja un ajuste aceptado para actualizar determinados haberes. Prestación Anual Complementaria: corresponde al aguinaldo de junio y diciembre.

corresponde al aguinaldo de junio y diciembre. Bono extraordinario: identifica la ayuda económica previsional cuando se encuentra vigente.

identifica la ayuda económica previsional cuando se encuentra vigente. Complemento al haber mínimo: completa prestaciones inferiores hasta alcanzar el mínimo.

También pueden figurar la Bonificación por Zona Austral, la Asignación por Hijo, la Asignación por Cónyuge y el aguinaldo correspondiente a la Reparación Histórica.

Los jubilados y pensionados pueden consultar sus haberes en la app de Mi ANSES, donde figuran descuentos, extras, moratorias y otros conceptos.

Descuentos que pueden aparecer

Entre los descuentos habituales aparece la obra social, destinada a financiar la cobertura de salud correspondiente al beneficiario.

En el caso de PAMI, el descuento informado es del 3% sobre la jubilación mínima y del 6% sobre el excedente.

Créditos ANSES: la cuota del préstamo aparece como descuento y no puede superar el 20% del ingreso neto mensual.

la cuota del préstamo aparece como descuento y no puede superar el 20% del ingreso neto mensual. Cuota de moratoria: corresponde al pago del plan utilizado para completar años de aportes.

corresponde al pago del plan utilizado para completar años de aportes. Retroactivo de moratoria: puede descontarse al momento del alta del beneficio.

puede descontarse al momento del alta del beneficio. Ajuste de moratoria: refleja la actualización acumulada de la cuota según movilidad.

refleja la actualización acumulada de la cuota según movilidad. Mutuales y entidades: pueden incluir préstamos, cuotas sociales u otros servicios.

Qué revisar al consultar el comprobante

Antes de aceptar el cobro, conviene controlar que los conceptos correspondan a la situación previsional de cada persona.

También es importante verificar que los descuentos sean reconocibles y coincidan con préstamos, moratorias, obra social u otros servicios contratados.