Pagos del viernes 14 de agosto: ¿Qué jubilados y pensionados cobran hoy?

De acuerdo con la planificación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), este viernes 14 de agosto se acreditarán las liquidaciones para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, integrando tanto el ajuste por movilidad como el bono de refuerzo económico extraordinario.

En esta fecha se completa la primera tanda semanal de pagos, asegurando el ingreso para miles de beneficiarios antes del fin de semana.

Jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran su haber con aumento y bono este viernes 14 de agosto?





Este viernes 14 de agosto perciben sus haberes los siguientes titulares:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 4 .

Pensiones No Contributivas (PNC): documentos terminados en 8 y 9.

Montos de agosto: cuánto se cobra con aumento y bono





Durante este mes entra en vigencia el reajuste mensual del 1,89%, en concordancia con el IPC registrado dos meses atrás. Con este incremento y la acreditación del bono de $70.000 (destinado en forma completa a quienes perciben el haber mínimo), los montos quedan fijados en las siguientes cifras:

Jubilaciones mínimas: reciben la base de $419.775,93 , que sumada al bono compensatorio alcanza un total de $489.775,93 .

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: el monto mensual asciende a $293.843,15, totalizando $363.843,15 tras la acreditación del extra de $70.000.

Qué jubilados y pensionados cobran hoy, viernes 14 de agosto.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en la ANSES





Para corroborar los datos precisos de la liquidación y la sucursal bancaria asignada, los beneficiarios pueden ingresar a los canales digitales del organismo: