Paisajes cordilleranos y un enorme lago turquesa: el destino ideal para los amantes de la aventura

Hay lugares donde la naturaleza parece haber reunido todos los ingredientes necesarios para que las personas puedan desconectarse de la rutina y vivir una escapada única.

Cumbres imponentes, aire puro y extensas superficies de tonos verdosos y azulados crean escenarios capaces de sorprender desde el primer momento.

Uno de ellos se encuentra en Mendoza. Allí es posible pasar de la tranquilidad de contemplar el entorno a remar, caminar, cabalgar o sentir la adrenalina de los rápidos, con alternativas para diferentes tipos de viajeros.

El enorme espejo de agua se extiende entre montañas y forma una de las postales más impactantes de Mendoza.

Naturaleza y adrenalina en plena Cordillera

Potrerillos es una localidad de montaña ubicada en el departamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Geográficamente, se sitúa en pleno Corredor Andino y constituye una de las postales más reconocibles de la zona.

Su gran protagonista es el Embalse Potrerillos, una inmensa superficie de aproximadamente 1.500 hectáreas. Sus particulares tonalidades, enmarcadas por las cumbres, crean una combinación impactante que cambia según la luz y el momento del día.

Los alrededores de Potrerillos sorprenden con cumbres imponentes y escenarios naturales que cambian según la época del año.

Además de detenerse en sus miradores para contemplarlo, el embalse ofrece la posibilidad de practicar distintas disciplinas. Kayak, canotaje, windsurf, remo y buceo se encuentran entre las actividades náuticas permitidas.

La adrenalina continúa en el río Mendoza, uno de los escenarios emblemáticos para el rafting. Sus rápidos permiten vivir una experiencia completamente diferente mientras el relieve andino acompaña buena parte del recorrido.

Las propuestas de turismo aventura permiten sumar adrenalina y disfrutar de las montañas mendocinas desde perspectivas diferentes.

No todo pasa por el agua. El entorno de Potrerillos también es elegido para trekking, cabalgatas, ciclismo y recorridos por diferentes villas de montaña, alternativas ideales para conocer otra cara de este privilegiado paisaje mendocino.

Entre esas pequeñas villas aparecen Las Vegas, El Salto, Piedras Blancas y Vallecitos. Cada una permite adentrarse todavía más en el ambiente cordillerano y encontrar alojamientos y propuestas vinculadas con la naturaleza.

Los alrededores de Potrerillos sorprenden con cumbres imponentes y escenarios naturales que cambian según la época del año.

Vallecitos merece una mención especial para quienes disfrutan del montañismo. Desde allí se accede a diferentes refugios y a importantes cerros del Cordón del Plata, entre ellos El Plata, Vallecitos, Rincón y Lomas Blancas.

Otra posibilidad es combinar la visita con Cacheuta, ubicada a orillas del río Mendoza y famosa por sus aguas termales. La Ruta Provincial 82 conecta ambos puntos mediante un recorrido escénico que suma vistas privilegiadas durante el trayecto.

Muy cerca de Potrerillos, Cacheuta permite complementar la escapada con aguas termales rodeadas por un espectacular paisaje de montaña.

Potrerillos logra así combinar descanso, deporte y contacto con la naturaleza en una misma escapada. Ya sea desde un kayak, un camino de montaña o alguno de sus miradores, el entorno ofrece diferentes maneras de contemplar una de las postales más atractivas de la provincia.