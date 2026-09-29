Paisajes que enamoran e historias que perduran: el tesoro escondido de la Patagonia que merece una visita

La Patagonia guarda escenarios naturales que parecen detenidos en el tiempo, donde la Cordillera de los Andes, los bosques y los espejos de agua crean postales de extraordinaria belleza.

Entre sus rincones menos conocidos aparece un destino que combina aventura, tranquilidad y memoria histórica. Un lugar perfecto para quienes buscan alejarse de los circuitos tradicionales.

Sus aguas cristalinas reflejan las montañas y conforman una de las postales más impactantes del norte neuquino.

Un tesoro natural del norte neuquino

Las Lagunas de Epulauquen forman parte de un Área Natural Protegida Provincial ubicada en el departamento Minas, al norte de Neuquén, aproximadamente a 35 kilómetros de Las Ovejas.

Este refugio natural conserva uno de los ecosistemas más singulares de la Patagonia, donde conviven ambientes de estepa y bosque subantártico.

Las montañas y los bosques crean un entorno de extraordinaria belleza, perfecto para una escapada.

Su nombre significa "dos lagunas" y hace referencia a sus principales espejos de agua: la Laguna Superior y la Laguna Inferior, conectadas por el arroyo La Nasa. Ambas conforman un paisaje de extraordinaria belleza, rodeado de montañas y vegetación autóctona.

Una de sus grandes particularidades es la presencia de bosques de roble pellín, lenga y ñire, especies que encuentran aquí condiciones excepcionales para desarrollarse. Esta riqueza ambiental convierte al lugar en un verdadero santuario de biodiversidad.

Rodeada de vegetación autóctona, ofrece un escenario ideal para disfrutar de la tranquilidad patagónica.

Los amantes del senderismo pueden recorrer distintos circuitos que atraviesan bosques, arroyos y sectores de vegetación nativa. Cada caminata permite descubrir nuevos rincones y apreciar la belleza del norte neuquino.

Entre los paseos destacados aparece la Cascada del arroyo Chaquira, un salto de agua rodeado de formaciones rocosas y vegetación que constituye una de las postales más atractivas de la reserva.

Un salto de agua escondido entre formaciones rocosas y bosques que sorprende por su belleza natural.

La observación de aves también ocupa un lugar especial. Entre sus habitantes se destaca el huet-huet castaño, una especie de gran interés para los aficionados a la fauna silvestre por su distribución extremadamente restringida en Argentina.

Desde las alturas, los visitantes disfrutan de una postal espectacular de los paisajes cordilleranos, con montañas, bosques y espejos de agua.

Además, el área permite realizar actividades como ciclismo de montaña y pesca, siempre respetando las condiciones y regulaciones de conservación del espacio protegido.

Debido a que parte del trayecto es de ripio y el clima varía, se recomienda consultar el estado de los caminos antes de viajar. Los meses de noviembre a abril suelen ser los más convenientes para recorrer la región.

Los circuitos permiten descubrir arroyos, cascadas y vistas panorámicas de la Cordillera de los Andes.

Más allá de sus atractivos naturales, Epulauquen posee una profunda importancia histórica. Durante el siglo XIX, este territorio fue escenario de acontecimientos vinculados con los hermanos Pincheira, quienes utilizaron la región como refugio.

En 1832 se desarrolló allí uno de los enfrentamientos finales contra este grupo, en una campaña encabezada por el general chileno Manuel Bulnes. El episodio forma parte de la memoria histórica compartida entre Argentina y Chile.

También se encontraron vestigios de antiguos intercambios comerciales entre pobladores originarios y otros habitantes de la región, además de cerámicas, grabados y pinturas rupestres que testimonian su ocupación ancestral.

Uno de los grandes tesoros ambientales de la reserva, ideal para recorrer a través de sus senderos.

5 motivos para visitar las Lagunas de Epulauquen

Paisajes de ensueño: Aguas cristalinas rodeadas de imponentes montañas.

Bosques únicos: Un refugio de roble pellín, lengas y ñires.

Aventura natural: Senderos, caminatas y cascadas escondidas.

Riqueza histórica: Un territorio que conserva la memoria de la Patagonia.