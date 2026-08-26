Papa León XIV en Córdoba: la Iglesia confirmó que llegará el 10 de noviembre

La Iglesia oficializó este miércoles que el papa León XIV visitará la provincia de Córdoba el próximo 10 de noviembre. Detalles de su hospedeja en el país y la agenda.

La confirmación del viaje pastoral genera una enorme expectativa local, al constituirse como una de las paradas centrales del itinerario que marcará la primera llegada del jefe de la Iglesia Católica a la Argentina desde su elección pontificia.

El paso por suelo cordobés formará parte de una extensa gira regional por América del Sur que incluirá también actividades oficiales en Uruguay y Perú.

La estadía en el país se extenderá entre el 8 y el 17 de noviembre, según lo anunciado por las autoridades eclesiásticas nacionales.

Organización de la agenda y preparativos locales

El arzobispo Jorge Eduardo Scheining ratificó parte del cronograma previsto para la estadía papal en territorio nacional.

En el caso de la jornada mediterránea, una comitiva enviada desde el Vaticano trabaja en forma conjunta con la provincia y los organismos gubernamentales para pulir la logística, los recorridos y las sedes definitivas de los actos masivos.

Aunque los lugares específicos dentro de la provincia terminarán de detallarse en las próximas semanas, trascendió que el Sumo Pontífice pernoctará en la ciudad de Buenos Aires para luego trasladarse hacia los distintos puntos programados.

Para el evento central en la capital provincial se analizan locaciones de gran capacidad operativa y de seguridad.

Encuentros masivos y recorrido nacional

La agenda general en la Argentina contempla compromisos de alto impacto social y religioso, entre los cuales sobresale una misa central en la Basílica de Luján.

Asimismo, la comitiva evalúa la realización de una visita a la cárcel de Villa Devoto y un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio River Plate.

Durante los días venideros, la misión técnica de la Santa Sede continuará con la inspección de los predios y la coordinación de los operativos de seguridad.

El objetivo principal de las reuniones bilaterales será ajustar los protocolos necesarios para recibir a los cientos de miles de fieles que se movilizarán hacia cada una de las actividades.