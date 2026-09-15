Para qué sirve poner una hoja de laurel en agua, según el Feng Shui

El laurel es mucho más que un condimento de cocina. Desde hace siglos, distintas culturas lo consideran un símbolo de victoria, protección y prosperidad, y por eso aparece en varios rituales vinculados con el bienestar y los nuevos comienzos.

La práctica con el laurel se relaciona con algunas interpretaciones del Feng Shui, la disciplina que vincula al laurel con la protección y la abundancia, mientras que el agua simboliza la limpieza y la renovación del espacio.

Qué significa poner una hoja de laurel en un vaso con agua

Dentro de esta tradición, el laurel se asocia directamente con la prosperidad, el éxito y la protección. Su carga simbólica viene de lejos: en la Antigüedad, las coronas confeccionadas con hojas de laurel representaban la victoria y el reconocimiento público, algo que todavía resuena en el imaginario popular.

El agua, por su parte, suele vincularse con la limpieza y la renovación. Por eso, para quienes siguen este tipo de rituales, colocar una hoja de laurel en un vaso con agua funciona como una manera sencilla de incorporar al hogar una intención asociada con los nuevos comienzos y la abundancia.

La práctica con el laurel se relaciona con algunas interpretaciones del Feng Shui, la disciplina que vincula al laurel con la protección y la abundancia.

Además, si se usa una hoja fresca, el ritual suma un beneficio extra: desprende su aroma característico y perfuma levemente el ambiente donde se coloca el vaso.

Cómo hacer el ritual paso a paso

Armar este vaso no exige elementos especiales ni conocimientos previos. Alcanza con seguir una secuencia simple:

Llenar un vaso de vidrio limpio con agua.

Colocar una hoja de laurel dentro del recipiente.

Ubicar el vaso en un sector de la casa que resulte significativo o visible para quien realiza el ritual.

Cambiar el agua con frecuencia y reemplazar la hoja cuando empiece a deteriorarse.

Consejos para mantener el ritual del laurel

Para evitar que el agua quede estancada, conviene renovarla cada dos o tres días y mantener el vaso siempre limpio. La hoja de laurel también debería reemplazarse apenas pierda su color, se rompa o muestre signos visibles de deterioro.

Más allá de las creencias sobre las energías y el Feng Shui, esta costumbre puede funcionar simplemente como un pequeño hábito personal asociado con la renovación y el orden del hogar.