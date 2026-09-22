Parece otro planeta: un desierto de altura con volcanes, salares, flamencos y sorprendentes lagunas

El extremo occidental de Salta guarda algunos de los escenarios más extraordinarios del norte argentino, ya que la aridez y la altura transforman por completo el paisaje, con tonalidades que van del blanco intenso al rojo.

Adentrarse en esta región permite descubrir un destino donde la naturaleza adquiere formas difíciles de encontrar en otros puntos del país: espejos de agua de colores intensos, curiosas formaciones geológicas y una valiosa fauna andina convierten cada recorrido en una experiencia diferente.

El Cono de Arita se eleva unos 200 metros en medio del Salar de Arizaro y sorprende por su particular forma.

Un destino sorprendente en plena Puna salteña

Tolar Grande es una localidad ubicada en plena Puna, en la provincia de Salta, a unos 387 kilómetros de la capital provincial. Se encuentra a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar y llegar hasta allí ya forma parte de la experiencia, debido a los impresionantes escenarios que aparecen durante el recorrido.

La localidad está inmersa en la extensa Reserva Provincial Los Andes, un área protegida de más de 1,4 millones de hectáreas que resguarda buena parte de los ambientes característicos de la Puna salteña y otras especies adaptadas a las condiciones extremas.

Un pueblo chico, pero con mucho atractivo.

Uno de sus grandes protagonistas son los Ojos de Mar, tres pequeños espejos de agua que aparecen en medio de una superficie blanca y sorprenden por sus tonalidades, que pueden variar entre el turquesa y el verde según la incidencia de la luz. Además de su atractivo visual, albergan microorganismos de enorme interés científico.

Otro escenario extraordinario es el Salar de Arizaro, una gigantesca planicie salina rodeada por algunas de las grandes elevaciones de los Andes. En medio de esta inmensidad sobresale el Cono de Arita, una formación natural de aproximadamente 200 metros cuya particular silueta contrasta con el blanco del terreno.

Las intensas tonalidades de los Ojos de Mar crean una de las postales más sorprendentes de Tolar Grande.

La gama de colores vuelve a cambiar al atravesar el Desierto del Diablo, caracterizado por su extrema aridez y sus intensos tonos rojizos. El trayecto hacia Tolar Grande también permite atravesar sectores como Los Colorados o Desierto del Laberinto, donde antiguas formaciones y picos de arcilla crean panorámicas espectaculares.

La Laguna Santa María aporta otra postal completamente diferente. Ubicada a unos 4.000 metros de altura y con el volcán Incahuasi como telón de fondo, sus aguas reciben flamencos rosados, también llamados parinas, patos y gallaretas.

La Laguna Santa María permite observar flamencos rosados y otras aves puneñas en un extraordinario escenario de altura

Las montañas también son protagonistas. El territorio se encuentra rodeado por gigantes como el Llullaillaco, Socompa y Arácar. El primero alcanza los 6.739 metros y posee además un enorme valor arqueológico y cultural: en su cumbre fueron encontrados en 1999 los cuerpos congelados de tres niños incas.

Para quienes buscan aventura, El Arenal ofrece enormes acumulaciones de arena rojiza a pocos kilómetros de la localidad. Allí es posible ascender los médanos para obtener vistas privilegiadas de la Cordillera de los Andes e incluso practicar sandboard mediante prestadores habilitados.

Los intensos tonos rojizos y la extrema aridez convierten al Desierto del Diablo en uno de los paisajes más singulares de la región.

La altura, las grandes distancias y las características del terreno hacen que una visita a Tolar Grande requiera mayor planificación que una escapada convencional.

Se recomienda recorrer los circuitos con vehículos adecuados y guías especializados, especialmente en las travesías que se internan en los sectores más remotos de la Puna.