Parece una enorme isla, pero es un pueblo: tiene balneario y mucha naturaleza

La costa santafesina ofrece una sucesión de destinos donde el Paraná modifica por completo el escenario: islas, riachos, bañados y una abundante vegetación.

Entre estos rincones, una pequeña localidad llama especialmente la atención por encontrarse envuelta por cursos de agua. Su entorno conserva una marcada esencia litoraleña y permite alternar jornadas junto a la costa con paseos por espacios naturales y recorridos por sitios que conservan parte de la historia santafesina.

Desde el aire se aprecia la particular geografía de Santa Rosa de Calchines, entre campos, bañados y numerosos cursos de agua.

Un destino entre el Paraná y los bañados del Salado

Santa Rosa de Calchines es una localidad del departamento Garay, ubicada en la provincia de Santa Fe, dentro del corredor turístico conocido como Camino de la Costa.

Se asienta sobre una extensa franja de tierra entre brazos del río Paraná y los bañados del Salado, una geografía particular que hace que el territorio se asemeje a una enorme isla.

Los paseos y actividades vinculadas al río permiten disfrutar de la tranquilidad y los escenarios naturales de la costa santafesina.

Ubicada sobre la Ruta Provincial 1, Santa Rosa de Calchines forma parte del corredor costero que conecta diferentes localidades ribereñas santafesinas.

Desde la ciudad de Santa Fe, capital provincial, hay que recorrer cerca de 40 kilómetros. En tanto, se encuentra a aproximadamente 200 kilómetros de Rosario y a unos 510 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que también puede convertirse en una alternativa para una escapada de fin de semana desde estos grandes centros urbanos.

Uno de los sitios ideales para disfrutar de este escenario es el camping y balneario comunal, ubicado a orillas del arroyo Calchines. Allí, la presencia del curso de agua y el entorno verde permiten aprovechar jornadas de descanso y recreación, especialmente durante los meses de temperaturas más agradables.

Otro punto destacado es el Parque Natural La Islita, situado también junto al río. Este espacio permite acercarse al ambiente característico de la costa santafesina, marcado por la vegetación y la estrecha relación de la localidad con sus cursos de agua.

Los espacios verdes invitan a realizar caminatas y descubrir de cerca la exuberante vegetación que caracteriza a esta región del Litoral.

La pesca deportiva es otra de las experiencias características de la costa. La presencia del Paraná y su complejo sistema de riachos e islas convirtió a esta actividad en uno de los grandes símbolos turísticos.

El escenario se extiende hacia Los Zapallos, un paraje ubicado sobre el arroyo Leyes que también forma parte de los lugares recomendados por el organismo turístico provincial.

Los humedales conforman un valioso ambiente natural donde conviven la vegetación, las aves y otros animales característicos de la zona.

La visita no termina junto al río. La localidad conserva sitios que permiten conocer su pasado, como el templo parroquial, declarado Monumento Histórico Provincial, la plaza San Martín, la capilla rural San Antonio -construida en 1902- y el Museo Histórico Aníbal Bergallo.

La propia historia del lugar está estrechamente ligada a los pueblos originarios Calchines, de quienes tomó su nombre. Más tarde, durante el siglo XIX, la presencia franciscana y posteriormente la llegada de inmigrantes fueron transformando el territorio y consolidando una identidad en la que todavía conviven producción rural, cultura e historia.

Los cuidados espacios públicos suman alternativas para pasear y descansar durante una visita a Santa Rosa de Calchines.

También vale la pena detenerse en la Plaza San Martín, que conserva rasgos del estilo francés con el que fue diseñada. Junto con el templo parroquial, conforma uno de los sectores más representativos del casco urbano y permite sumar un paseo tranquilo antes o después de recorrer los atractivos naturales.

Así, Santa Rosa de Calchines reúne costa, espacios naturales, recreación, historia y cultura litoraleña en un mismo destino. Su particular ubicación entre el Paraná y los bañados le otorga un paisaje diferente y la convierte en una interesante alternativa para quienes buscan descubrir otro perfil de la provincia de Santa Fe.