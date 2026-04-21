Paro de colectivos: qué líneas no funcionan hoy, martes 21 de abril

Un grupo de líneas de colectivos que circulan por la zona norte del Gran Buenos Aires permanece sin servicio este martes debido a una medida de fuerza tomada por choferes de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM). El reclamo está vinculado al atraso en el pago de salarios, según indicaron los trabajadores.



La protesta impacta directamente en cuatro recorridos utilizados por miles de pasajeros a diario. Se trata de las líneas 333, 407, 437 y 707, cuyos servicios quedaron interrumpidos durante la jornada como parte del paro convocado por los conductores.

Una de las líneas de colectivo que para este martes 21 de abril.

Estas líneas atraviesan diferentes distritos del norte del conurbano bonaerense, entre ellos, San Isidro, Tigre, Vicente López y Escobar, por lo que la medida genera complicaciones en el traslado de trabajadores y estudiantes que dependen de estos recorridos para movilizarse.

La compañía MOGSM cuenta con una larga presencia en el sistema de transporte de la región. Durante años también administró las líneas 310 y 670, que operaban en el partido de San Martín. Sin embargo, esos servicios dejaron de estar bajo su control en 2015, cuando pasaron a manos de la empresa La Nueva Metropol.



Hasta el momento no se informó cuándo podría normalizarse el servicio, mientras continúan las negociaciones por el pago de los haberes reclamados por los trabajadores.