Paro de subte: ¿A qué hora comienza la medida de fuerza en la Línea A?

Este martes se realizará un paro en la Línea A del subte por parte de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegados), por lo cual el servicio se verá afectado buena parte de la jornada.

Por medio de un comunicado, el sindicato señaló que la medida de fuerza afectará el funcionamiento del servicio desde las 19 hasta el cierre.

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El cese de actividades, de acuerdo a la comunicación, se debe "a que la empresa Emova realizó nuevamente descuentos de salario indebidos e ilegales que afectan a trabajadores y trabajadoras".

Metrodelegados, además, consideró esas deducciones como "indebidas e ilegales" y precisó que perjudican a trabajadores que cumplieron con sus tareas durante todos los días del mes.

"Una vez más, Emova insiste en aplicar descuentos arbitrarios, descontando días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes", señaló la AGTSYP en el comunicado.

La organización gremial consideró que la decisión de la concesionaria rompe la paz social y reclamaron una solución inmediata al conflicto; al tiempo que exigieron que Emova deje de realizar los descuentos cuestionados y devuelva los montos descontados de los salarios.

El comunicado de los Metrodelegados.

"Exigimos el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes", expresaron desde Metrodelegados.

Por su parte, la organización definió la interrupción como una "medida de autodefensa". La línea A atraviesa el centro porteño, va hasta San Pedrito, en el barrio de Flores; y circula principalmente por debajo de las avenidas De Mayo y Rivadavia, con detención en 18 estaciones.



