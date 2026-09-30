Participará de la Peregrinación a Luján y reveló el particular pedido que hará: "Desde acá la Virgen se ve que no escucha"

Una simple invitación para compartir el fin de semana entre amigas terminó dando lugar a una conversación completamente inesperada.

Lo que parecía un intercambio cotidiano cambió de rumbo cuando una de ellas reveló que ya tenía un compromiso imposible de postergar: la peregrinación a Luján.

Aunque hubo intentos por convencerla de modificar sus planes, la joven se mantuvo firme y explicó que tenía una misión muy especial. Su pedido rápidamente llamó la atención de miles de usuarios y causó debate.

Miles de fieles participan cada año de la tradicional caminata hacia la Basílica de Luján.

El particular motivo por el que rechazó la invitación

Todo comenzó cuando una usuaria de X ("reynamomo") le escribió a su amiga para saber cómo estaba y la invitó a pasar el fin de semana en su casa.

Sin dudarlo, la joven aseguró que no podía y le explicó que el sábado tenía otros planes: iba a participar de la tradicional Peregrinación a Luján.

La respuesta despertó la curiosidad de la chica y, lejos de aceptar la negativa, el intercambio continuó hasta que finalmente salió a la luz el verdadero motivo de la caminata.

La Virgen de Luján recibe las intenciones, agradecimientos y promesas que los peregrinos llevan durante el recorrido.

"Voy a pedir un novio", confesó la protagonista en el chat. Pero inmediatamente agregó una frase que terminó de darle el toque de humor a la conversación: "Desde acá la Virgen se ve que no me escucha".

La ocurrencia sorprendió a la amiga y decidió compartir la captura en las redes sociales acompañada por una divertida referencia a esta faceta hasta entonces desconocida de su compañera. "La subtrama de tu amiga la desaparecida", comentó la usuaria.

Así, una propuesta para pasar unos días juntas terminó dejando al descubierto el particular objetivo de una peregrina y convirtiendo un chat privado entre amigas en una historia viral que provocó risas en las redes sociales.

la subtrama de tu amiga la desaparecida https://t.co/3zRW0BkdGY — %uD83D%uDD77%uFE0F (@reynamomo__) September 29, 2026

¿Qué se le pide a la Virgen de Luján?

No existe un único pedido asociado a la Virgen de Luján y los fieles llegan al Santuario con intenciones personales, familiares o comunitarias.

Los motivos pueden estar relacionados con la salud, la familia, el trabajo, los vínculos o situaciones difíciles, aunque cada peregrino realiza el camino con sus propias intenciones.

De hecho, el lema de cada edición se define teniendo en cuenta también los pedidos y agradecimientos que los fieles dejan en la Basílica.

Salud, familia, trabajo y deseos personales forman parte de las distintas intenciones que los fieles llevan hasta el Santuario.

¿Cuándo es la Peregrinación a Luján 2026?

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026, bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

La imagen peregrina partirá el sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, para recorrer aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

A lo largo del camino, los participantes atravesarán diferentes localidades del oeste bonaerense hasta llegar a destino.

El momento central será el domingo 4 a las 7, cuando se celebre la tradicional misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.