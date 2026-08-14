Paso Cristo Redentor: un mes cerrado, intensa nieve y ráfagas de 160 km/h

El Paso Internacional Cristo Redentor cumplió este viernes un mes de cierre ininterrumpido a raíz de un temporal de nevadas intensas, viento blanco y bajas temperaturas.

Sin perspectivas de una reapertura inmediata en el paso fronterizo, las autoridades nacionales descartaron habilitar la Ruta Nacional 7 debido al pronóstico de ráfagas de 160 km/h que se mantendrá al menos hasta el lunes.

Un récord histórico de cierre continuo en la alta montaña

El bloqueo en el cruce a Chile comenzó el 14 de julio y se convirtió en el período de inactividad consecutiva más prolongado del que se tenga registro reciente.

De esta forma, superó la marca de 26 días alcanzada en el invierno de 2023. La combinación de tormentas sucesivas y acumulación de hielo sobre la calzada impide garantizar las condiciones de seguridad necesarias para transitar por la alta montaña mendocina.

Según se explicó el principal obstáculo no es solo la cantidad de nieve acumulada, sino la imposibilidad de consolidar una ventana de buen tiempo. Cada vez que las maquinarias logran despejar sectores de la traza vial argentina y de la Ruta 60-CH del lado chileno, el viento blanco vuelve a tapar el camino y anula la visibilidad.

Impacto económico y miles de camiones varados en Mendoza

El freno en la frontera con Chile afecta gravemente al comercio exterior, con un estimado de 3.400 camiones varados en distintos puntos de la Provincia de Mendoza.

Frente a esta situación, las autoridades desplegaron operativos de asistencia sanitaria y médica para brindar insumos básicos a los transportistas que aguardan en paradores y playas de estacionamiento.

Por su parte, desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) solicitaron incrementar la cantidad de maquinaria operativa para agilizar las tareas de despeje de nieve en cuanto el clima conceda una tregua.

Mientras tanto, algunos transportes internacionales intentan desviarse hacia el Paso Pino Hachado en la provincia de Neuquén, aunque dicho trayecto implica sumar cientos de kilómetros y también padece complicaciones invernales.