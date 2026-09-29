Pensiones en octubre: los beneficiarios que pueden superar los $500.000 con aumento y bono

Octubre llegará con una actualización para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y un refuerzo extraordinario que modificará los montos que recibirán los beneficiarios.

De cuánto es el aumento para las Pensiones No Contributivas





Las Pensiones No Contributivas se actualizarán un 1,66% durante octubre, de acuerdo con el esquema de movilidad previsional.

A ese nuevo valor se incorpora el bono extraordinario de $70.000. Como el refuerzo mantiene su valor y no se actualiza junto con la movilidad, el incremento porcentual efectivo sobre el ingreso total resulta menor al 1,66%.

PNC para Madres de 7 hijos: cómo llega a $505.748,51





La PNC para Madres de 7 hijos equivale al 100% del haber mínimo previsional. Con la actualización de octubre, el monto básico será de $435.748,51.

Al incorporar los $70.000 del bono, el ingreso mensual llegará a $505.748,51.

De esta manera, esta prestación será la que supere los $500.000 entre las PNC mencionadas.

Además, las beneficiarias que cumplan con las condiciones correspondientes pueden acceder a otros beneficios, como la Tarjeta Alimentar, cuyo otorgamiento depende de los requisitos vigentes y de la situación familiar registrada.

Cuánto cobrarán las PNC por Invalidez y Vejez





Las PNC por Invalidez y Vejez, que equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio, tendrán un monto básico de $305.023,96 durante octubre.

Con los $70.000 del bono, el ingreso total será de $375.023,96.

El pago se realizará de acuerdo con el cronograma establecido por ANSES y según la terminación del DNI de cada beneficiario.

De cuánto será la PUAM en octubre





La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá en octubre un monto de $348.598,81.

En este caso, el monto final que recibirá cada titular dependerá de si corresponde el bono extraordinario de $70.000 y de la prestación específica.

Pensiones en octubre.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en octubre





Los titulares de Pensiones No Contributivas comenzarán a cobrar el jueves 8 de octubre. Las fechas se distribuirán según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

jueves 8 de octubre. DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.





Más allá de las cifras, octubre tendrá un nuevo esquema de ingresos para los titulares de estas prestaciones. Cada caso tendrá su monto correspondiente y un cronograma definido para acceder al pago.