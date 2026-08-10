Pensiones No Contributivas de ANSES: quiénes perderían el beneficio en agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa durante agosto de 2026 con el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), destinadas a distintos grupos de personas que cumplen con las condiciones establecidas por el organismo. Sin embargo, el cobro no está garantizado de manera permanente y puede verse interrumpido ante determinadas situaciones.

En este sentido, existen controles que pueden derivar en la suspensión o baja de una PNC cuando se detecta que el titular dejó de cumplir alguno de los requisitos o se presenta una irregularidad. Por eso, es importante conocer cuáles son las situaciones que pueden afectar la continuidad del beneficio durante este mes.

¿Por qué razones podrían dejar de cobrar la Pensión No Contributiva de ANSES en agosto 2026?

¿Por qué razones podrían dejar de cobrar la Pensión No Contributiva de ANSES en agosto 2026?

Las PNC están destinadas a personas que cumplen condiciones específicas según el tipo de prestación. Entre ellas se encuentran las que son por invalidez laboral, las pensiones para madres de siete o más hijos y las pensiones por vejez, además de otros beneficios establecidos por situaciones particulares.

Para conservar el beneficio, los titulares deben seguir cumpliendo con los requisitos establecidos. Estos pueden estar relacionados con la edad, la situación socioeconómica, la discapacidad o la cantidad de hijos, según el tipo de pensión. Si el organismo determina que alguna de estas condiciones dejó de cumplirse, puede suspender el pago.

Otro de los motivos que puede afectar el cobro durante agosto de 2026 es permanecer fuera de la Argentina durante más de 90 días consecutivos. Superar ese período puede derivar en la suspensión de la prestación.

Además, ANSES puede suspender o dar de baja una PNC cuando detecta irregularidades relacionadas con el beneficio. En estos casos, la interrupción del pago puede mantenerse hasta que el organismo revise la situación y determine si corresponde continuar con la prestación.

Si el pago presenta una demora, el titular puede iniciar un reclamo ante ANSES. Cuando el retraso supera los 60 días, la situación suele quedar registrada en el sistema. Si la demora es menor, se debe descargar, completar y presentar el formulario Reclamo de Haberes Impagos (PS 6.5).

El formulario debe presentarse en la entidad bancaria donde habitualmente se cobra la prestación y contar con la firma de una autoridad competente, como el gerente, contador, jefe de área, responsable del centro de pago o jefe del Correo Argentino.

El reclamo también puede realizarse de manera virtual a través de ANSES. Para hacerlo, es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción "Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado (Activación/Repago)".

Otra alternativa es realizar el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES. En este caso, se debe solicitar un turno y concurrir con la documentación correspondiente para que el organismo pueda revisar la situación del beneficio.

Cronograma de pagos de las PNC de ANSES en agosto 2026

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto de 2026

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto de 2026

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto de 2026

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto de 2026

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto de 2026