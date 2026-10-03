Peregrinación a Luján 2026: a qué hora sale, cuál es el recorrido y la guía completa para la caminata de la fe

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján ya se lleva adelante este sábado 3 de octubre de 2026. Y acá está la guía completa de todo lo que tenés que saber.

Este fin de semana, sábado 3 y domingo 4 de octubre, bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", se realiza una de las movilizaciones religiosas más multitudinarias e impactantes de la Argentina.

Para esta edición se prevé una convocatoria récord que superará el millón de peregrinos, impulsada además por la expectativa de la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina prevista para noviembre.

El interés popular estalló en las últimas horas: las búsquedas sobre la caminata crecieron un 5.000% en la web. Para que no te quede ninguna duda, reunimos en esta guía indispensable todas las respuestas a las preguntas más buscadas.

A qué hora sale la Peregrinación a Luján 2026

La partida oficial de la imagen bendita de la Virgen de Luján será el sábado 3 de octubre a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers.

Sin embargo, dado el enorme flujo de caminantes, los contingentes y fieles independientes comienzan a salir desde la madrugada y durante toda la jornada en distintos horarios.

La Basílica de Luján permanecerá abierta durante toda la noche para recibir a los devotos.

Alerta por "tormentón": cómo estará el clima durante la caminata

El estado del tiempo será un factor decisivo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y especialistas de Meteored advierten sobre condiciones inestables al inicio del trayecto:

Sábado 3 de octubre (Salida y recorrido): Durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas aisladas, chaparrones e inestabilidad con ráfagas y temperaturas mínimas de entre 9 °C y 11 °C. Hacia el mediodía y la tarde las condiciones irán mejorando gradualmente, con cielo nublado y una máxima que alcanzará los 20 °C (con picos de 23 °C).

Domingo 4 de octubre (Llegada a la Basílica): Madrugada fría con una mínima de 8 °C. La mañana y la tarde se presentarán mucho más estables, con cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia (0%) y una máxima cercana a los 19 °C.

Recomendación clave: el tramo más crítico de precipitaciones coincidirá con la largada en Liniers y los primeros kilómetros (Morón y Merlo).

Quienes lleguen a Luján durante la madrugada del domingo deberán llevar ropa seca a mano para no enfriarse al detener la marcha.

Cuándo y a qué hora son las misas

A lo largo del fin de semana se celebrará un maratón de oficios religiosos:

Sábado 3 en la Basílica: misas a las 7:00, 8:00 y 9:30.

Sábado 3 en Plaza Belgrano (al aire libre): celebraciones a las 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00 y 23:30 (Misa Arquidiocesana central de la noche) .

Domingo 4 en Plaza Belgrano: oficios en la madrugada a las 1:00, 2:30, 4:00, 5:30 y la Misa Central de las 7:00 de la mañana .

Domingo 4 en el Santuario: misas a las 9:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá las dos celebraciones principales.

La ceremonia del sábado a las 23:30 en pleno desarrollo del recorrido, y la Misa Central del domingo a las 7:00 para bendecir la llegada masiva de la columna de peregrinos.

¿Cuántos kilómetros son y cuál es el recorrido?

La caminata completa abarca 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica, bordeando el trazado de la Ruta Nacional 7.

Puntos del trayecto: atraviesa las localidades de Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno, Francisco Álvarez, La Reja y General Rodríguez.

Flexibilidad: quienes no estén en condiciones de hacer la distancia total pueden sumarse en cualquiera de las estaciones del Ferrocarril Sarmiento a lo largo del camino.

Puestos de asistencia: habrá desplegado un operativo especial con puestos sanitarios gratuitos, puestos de hidratación y comida en todo el mapa.

¿Cuánto se tarda en llegar y cómo organizar el regreso?

Recorrer los 60 kilómetros demanda entre 12 y 18 horas de caminata continua, según el ritmo de marcha y los descansos.

Al llegar a destino, la vuelta se organiza mediante colectivos de línea, combis o servicios de tren.

Lista de chequeo: qué llevar en la mochila

Para no pasar un mal momento en la ruta ni sufrir ampollas o hipotermia, tené en cuenta estos imprescindibles: