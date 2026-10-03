Peregrinación a Luján 2026: ¿A qué hora y en dónde son las misas?

Este fin de semana se realizará la 52ª edición de la Peregrinación a Luján, en donde fieles recorrerán desde Liniers hasta la Basílica. Se espera una concurrencia aproximada de más de un millón de personas.

Cuál es el lema de la Peregrinación a Luján





"Madre, en tu brazo nos reconocemos hermanos", es el lema de la edición de este año.

Esta frase va a acompañar a los peregrinos durante todo el recorrido y también estará presente en cada actividad religiosa que se realice durante todo el fin de semana.

A qué hora sale la Peregrinación a Luján





La partida oficial es el sábado 3 de octubre a las 10, desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en Liniers.

La participación va a ser libre y gratuita y no requiere inscripción.

Cuándo son las misas

Durante el fin de semana va a haber celebraciones religiosas en Luján:

Sábado:

En el interior de la Basílica:

7:00

8:00

9:30

En la Plaza Belgrano:

11:00

13:00

15:00

16:00

17:00

19:00

20:30

22:00

23:30

Domingo:

En la Plaza Belgrano:

01:00

02:30

04:00

05:30

07:00

En el interior de Santuario de Luján:

9:30

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

La misa arquidiocesana va a ser este sábado a las 23:30 y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

La misa central será el domingo a las 7:00, en el altar frente a la Basílica de Luján.



