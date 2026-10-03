Peregrinación a Luján 2026: ¿A qué hora y en dónde son las misas?
La misa arquidiocesana estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.
Este fin de semana se realizará la 52ª edición de la Peregrinación a Luján, en donde fieles recorrerán desde Liniers hasta la Basílica. Se espera una concurrencia aproximada de más de un millón de personas.
Cuál es el lema de la Peregrinación a Luján
"Madre, en tu brazo nos reconocemos hermanos", es el lema de la edición de este año.
Esta frase va a acompañar a los peregrinos durante todo el recorrido y también estará presente en cada actividad religiosa que se realice durante todo el fin de semana.
A qué hora sale la Peregrinación a Luján
La partida oficial es el sábado 3 de octubre a las 10, desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en Liniers.
La participación va a ser libre y gratuita y no requiere inscripción.
Cuándo son las misas
Durante el fin de semana va a haber celebraciones religiosas en Luján:
Sábado:
En el interior de la Basílica:
7:00
8:00
9:30
En la Plaza Belgrano:
11:00
13:00
15:00
16:00
17:00
19:00
20:30
22:00
23:30
Domingo:
En la Plaza Belgrano:
01:00
02:30
04:00
05:30
07:00
En el interior de Santuario de Luján:
9:30
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
La misa arquidiocesana va a ser este sábado a las 23:30 y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.
La misa central será el domingo a las 7:00, en el altar frente a la Basílica de Luján.