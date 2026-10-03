Peregrinación a Luján 2026: horarios de las misas, trenes especiales y cómo estará el clima este domingo

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján atraviesa sus horas centrales este sábado 3, con miles de fieles recorriendo los aproximadamente 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano, en Liniers, de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Después de una extensa caminata bajo la lluvia y el calor matinal, gran parte de los peregrinos llegará a destino durante la madrugada y las primeras horas del domingo 4 de octubre.

Por eso, quienes participan deberán tener en cuenta los horarios de las celebraciones religiosas, los servicios especiales del Tren Sarmiento y las condiciones meteorológicas previstas para organizar el regreso.

Miles de fieles recorren el camino hacia Luján en el marco de la 52ª Peregrinación Juvenil, que se desarrolla durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Peregrinación a Luján: ¿A qué hora son las misas del domingo 4 de octubre?

La actividad religiosa comenzará desde muy temprano porque tiene en cuenta a aquellas personas que desean llegar a la basilica y retornar a sus hogares en poco tiempo. Durante la madrugada habrá misas a la 1; 2.30; 4 y 5.30.

La Misa Central tendrá lugar a las 7 de la mañana, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, y será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján y la Plaza Belgrano reciben a los peregrinos después de completar el extenso recorrido desde Liniers (Foto: Crónica- Carlos Ventura)

Una vez finalizada, las celebraciones continuarán dentro de la Basílica. Habrá misas a las 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19, por lo que quienes arriben más tarde también podrán participar durante el resto de la jornada.

Además de las celebraciones previstas en Luján, el arzobispo de Buenos Aires dispuso que todas las parroquias, iglesias y oratorios de la arquidiócesis celebren la misa de la Virgen de Luján, como una manera de acompañar espiritualmente a quienes realizaron la caminata.

Durante el domingo continuarán las celebraciones religiosas dentro de la Basílica para acompañar a los fieles que lleguen a lo largo de la jornada (Foto: Crónica- Carlos Ventura)

Tren Sarmiento: servicios especiales para regresar de Luján

Ante la llegada masiva de personas, Trenes Argentinos reforzó el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento. Durante el domingo habrá 14 salidas adicionales, todas con parada en las ocho estaciones intermedias.

Los trenes desde Luján hacia Moreno partirán a las 00.10, 1.08, 2.12, 3.03, 3.59, 4.48, 5.20, 5.54, 8.24, 9.25, 11.45, 13.37, 16.07 y 18.52.

El Tren Sarmiento cuenta con un cronograma especial para facilitar el traslado y el regreso de quienes participan de la tradicional caminata.

En sentido contrario, desde Moreno hacia Luján, los servicios adicionales saldrán a las 0.48, 1.39, 2.29, 3.55, 4.30, 5.30, 7, 8.01, 10.21, 12.13, 13.13 y 17.28.

Además, habrá una formación eléctrica especial que partirá de Moreno a las 2.30 con destino final en Liniers, deteniéndose en todas las estaciones intermedias.

Trenes Argentinos reforzó las frecuencias desde Luján hacia Moreno ante la llegada masiva de peregrinos durante el fin de semana.

¿Cómo estará el clima en Luján este domingo?

Después de las condiciones inestables que marcaron el comienzo del fin de semana, el panorama mejorará considerablemente durante el domingo.

Para la madrugada y la mañana del domingo 4 de octubre se esperan alrededor de 8°C, presencia de neblina y sin probabilidades de precipitaciones leves.

Las precipitaciones acompañaron algunos tramos de la peregrinación, aunque para el domingo no se esperan lluvias en Luján.

Con el correr de las horas subirá la temperatura y hacia la tarde podría alcanzar los 22°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

De esta manera, quienes todavía se encuentren caminando o permanezcan en Luján tendrán condiciones más favorables, aunque será importante contar con abrigo para las primeras horas debido al marcado contraste térmico.

El domingo se esperan mejores condiciones meteorológicas en Luján, con una marcada amplitud térmica entre la madrugada y la tarde.

¿Dónde ver en vivo la Peregrinación a Luján y la Misa Central?

Quienes no hayan podido participar de manera presencial también podrán seguir la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján desde sus casas.

El Santuario confirmó una transmisión oficial en vivo a través de su canal de YouTube, que comenzó este sábado desde la Plaza General Belgrano y acompañará los principales momentos de la jornada.

La transmisión podrá verse de manera gratuita. De esta manera, quienes no hayan realizado los casi 60 kilómetros de recorrido podrán sumarse a distancia a uno de los acontecimientos religiosos más convocantes del país.







