Peregrinación a Luján 2026: las oraciones para rezarle a la Virgen y pedir protección durante el camino

Este sábado 3 de octubre se lleva adelante la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, una de las principales celebraciones religiosas de la Argentina.

Miles de fieles partirán desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, para recorrer a pie los tradicionales 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján.

El recorrido estará acompañado por momentos de reflexión, agradecimiento y oración, bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

Las oraciones para acompañar el camino

Para muchos fieles, la caminata representa un momento de encuentro espiritual. Las plegarias permiten pedir protección y encomendar distintas intenciones.

Entre las opciones para acompañar el recorrido se encuentran:

Oración a Nuestra Señora de Luján , para pedir acompañamiento.

, para pedir acompañamiento. Oración de protección y fortaleza , ante el cansancio y las dificultades.

, ante el cansancio y las dificultades. Oración de agradecimiento, para valorar el camino realizado.





Oración a Nuestra Señora de Luján

Una de las plegarias propone pedirle a la Virgen que acompañe cada paso y brinde fuerzas durante el recorrido.

"Virgen de Luján, Madre de todos, acompáñame en este camino y protege mis pasos. Cúbreme con tu manto y dame fuerzas para seguir adelante."

También permite encomendar a los seres queridos y aquello que cada peregrino lleva consigo.

"Te confío mis preocupaciones, mis seres queridos y todo aquello que llevo en el corazón. Ayúdame a caminar con fe, esperanza y amor, y a encontrar en cada paso un motivo para agradecer."

La oración para pedir protección y fortaleza

Otra plegaria está enfocada en atravesar las dificultades y mantener la esperanza durante el recorrido.

"Virgen de Luján, Madre y Patrona de nuestra Patria, acompáñanos durante este camino. Danos fuerzas cuando aparezca el cansancio, serenidad ante las dificultades y esperanza para continuar."

El pedido también alcanza a quienes realizan la caminata y a sus familias.

"Protege a cada peregrino y a nuestras familias, y ayúdanos a caminar unidos, con solidaridad y amor hacia los demás."

Una oración para agradecer

El recorrido también puede convertirse en una oportunidad para expresar gratitud. Esta plegaria propone mantener ese sentimiento después de la llegada.

"Virgen de Luján, gracias por acompañarme en este camino. Gracias por las personas que están a mi lado y por cada oportunidad de comenzar nuevamente."

La oración suma un pedido para conservar el espíritu de la jornada una vez terminado el trayecto.

"Te pido que me ayudes a valorar lo que tengo, a mantener la esperanza y a llevar conmigo el espíritu de esta peregrinación cuando termine el camino."





Peregrinación a Luján 2026

El recorrido hasta la Basílica

La caminata atravesará distintas localidades del oeste bonaerense hasta llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Durante el trayecto, los fieles podrán combinar el esfuerzo físico con momentos de oración, reflexión y agradecimiento.

De esta manera, la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján volverá a reunir a miles de personas en un recorrido marcado por la fe y bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

La Misa Central se oficiará el domingo a las 7 en el santuario de Luján, antecedida por la misa arquidiocesana que se celebrará el sábado a las 23:30 para acompañar el tramo nocturno.