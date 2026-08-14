Peregrinación a Luján: fechas y horarios de la caminata

El sábado 3 de octubre y el domingo 4 de octubre se llevará a cabo la 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján, una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la Argentina.

Para esta edición, los organizadores eligieron el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

Una vez más, miles de fieles recorrerán cerca de 60 kilómetros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la provincia de Buenos Aires para expresar su fe, agradecer y pedir ante la Virgen.

Horarios de salida y recorrido de los peregrinos

La actividad comenzará oficialmente a las 10 del sábado desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers. Desde allí, la imagen peregrina iniciará su marcha, aunque los grupos y caminantes particulares se irán sumando a lo largo de toda la jornada.

El trayecto trazado atravesará diversas localidades del oeste del conurbano bonaerense, pasando por Morón, Merlo, Moreno, Francisco Álvarez y General Rodríguez. La mayoría de los asistentes arribará a destino entre la madrugada y las primeras horas de la mañana del domingo.

Puestos de asistencia y la misa central en la Basílica

Para garantizar la seguridad de los asistentes, la Comisión Arquidiócesana de Piedad Popular y los municipios involucrados dispondrán de puestos de atención médica, hidratación y acompañamiento espiritual. Se recomienda llevar calzado cómodo, abrigo para la noche y mantenerse hidratado durante todo el trayecto.

El cierre del evento fe se concentrará frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde miles de personas se congregarán para recibir la bendición final. La Misa Central de la Peregrinación a Luján se celebrará el domingo 4 de octubre a las 7 de la mañana.