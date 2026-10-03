Crónica junto a los peregrinos: "Para mí la Virgen de Luján lo es todo"

Bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", se dio comienzo la 52° Peregrinación a Luján en la cual se espera que más de un millón de personas conecten los 60 kilómetros que separan a la Ciudad de Buenos Aires de la tradicional Basílica.

Hay que resaltar que habrán varios puestos donde recibir asistencia, entre los cuales se destacan Morón, Merlo, Francisco Álvarez, General Rodríguez y el Primer Puente (cruce de las Rutas 6 y 7).

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Crónica TV acompaña a los peregrinos que se dieron cita en el barrio de Liniers, más precisamente en el santuario de San Cayetano (Cuzco al 100), y fue recabando testimonios de la personas que caminarán por horas para llegar a los pies de la Basílica de Luján.

Un peregrino que llegó desde la ciudad de Necochea, manifestó: "Es la marcha número 16 que hago en mi vida, y para mí la Virgen de Luján lo es todo. De hecho, creo que en ella porque tuve problemas de nacimiento y aquí fue el primer lugar que me trajeron y desde ese momento, creo en ella más que nada".

Otros testimonios emotivos

En tanto, una joven del barrio de Belgrano agregó que "esta es la segunda vez que la hago, ya que la primera la hice sola. Ahora vine con mi hermano, primos, tíos y somos una banda, y es distinto venir con más gente. En la mochila me traje ropa seca, medias, cinta hipoalergénica y quiero llegar bien, tomando agua caminando tranquila, esto es algo único".

Un mujer llegó desde la provincia de La Pampa para vivir este momento único, y argumentó: "Vengo con mucha fe para realizar la peregrinación y es la primera vez que la hago. No me entrené mucho pero creo que voy a llegar bien porque es un acto de fe con la Virgen de Luján".

Paradas en el camino

Por otra parte, estas son las principales paradas que encontrarán los feligreses para poder recibir asistencia desde el barrio de Liniers a la Basílica: en Morón (Juan de Azopardo e Irigoyen), Merlo (Corrientes y Mitre), Francisco Álvarez (Mitre 9752), General Rodríguez (Esteban Echeverría y Ruta 7) y Primer Puente (cruce de la Ruta 6 y Ruta 7).

Finalmente, una joven de la localidad bonaerense de General Rodríguez dijo que "siempre lo hago desde mi ciudad y tardaba unas tres horas en hacerlo, pero ahora decidí comenzar desde Liniers para vivir la experiencia completa. La lluvia no me lo impide y es un condimento más y estuve entrenando para hacerlo bien con energía y fe para llegar".



