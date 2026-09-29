Peregrinación a Luján 2026: fecha, clima y todo lo que hay que saber

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se llevará a cabo el sábado 3 y domingo 4 de octubre, con un trayecto libre y gratuito de aproximadamente 60 kilómetros que iniciará en el barrio porteño de Liniers y finalizará en la Basílica de Luján.

El evento, que se desarrollará bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", comenzará formalmente el sábado a las 10:00 con la salida de la imagen de la Virgen desde el Santuario de San Cayetano.

Para garantizar la seguridad de los miles de fieles durante la caminata de 60 kilómetros, la organización dispondrá de puestos de hidratación, atención médica y acompañamiento a lo largo de todo el recorrido.

Pronóstico del clima para el fin de semana

El servicio meteorológico anticipa una jornada con temperaturas agradables durante el sábado, alcanzando una máxima de 20°C y una mínima de 9°C.

Aunque por la mañana existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de precipitaciones, las chances se reducen progresivamente a entre 0% y 10% hacia la tarde y la noche.

Para la jornada del domingo se prevé un clima estable sin lluvias, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima que rozará los 19°C.

Consejos de preparación y elementos recomendados

Desde la organización recomiendan entrenar con caminatas previas y descansar bien la noche anterior, además de evitar el uso de calzado nuevo para prevenir ampollas.

En la mochila de viaje se sugiere incluir ropa de abrigo, impermeable liviano, protector solar, agua, alimentos livianos, documento personal, efectivo y cargador portátil para el celular.

La Misa Central se oficiará el domingo a las 7:00 en el santuario de Luján, antecedida por la misa arquidiocesana que se celebrará el sábado a las 23:30 para acompañar el tramo nocturno.