Peregrinación a Luján 2026: recomendaciones clave para la caminata de 60 kilómetros

Como cada año es importante recordar los cuidados para llevar a cabo una caminata segura. Por este motivo, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones esenciales para resguardar la salud y seguridad de todos y cada uno de los fieles en la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.

La caminata de 60 kilómetros, que une el barrio porteño de Liniers con la Basílica de Luján, requiere una preparación física adecuada y cuidados específicos durante el trayecto. En paralelo, el significado del lema de la edición 2026.

Las autoridades insisten en la importancia del descanso previo, la alimentación equilibrada y la prevención de ampollas o deshidratación. Además, detalles del operativo de seguridad.

Preparación física, calzado adecuado y vestimenta

Para afrontar el recorrido, la organización aconseja realizar caminatas progresivas en los días previos y evitar por completo estrenar calzado, utilizando zapatillas usadas y cómodas.

Se sugiere llevar medias de algodón sin costuras y pares de repuesto para cambiar en los descansos, además de aplicar vaselina en las zonas de mayor roce.

Respecto a la ropa, recomiendan vestirse en capas para adaptarse a la amplitud térmica, incluyendo prendas livianas para el día, ropa de abrigo para la noche y un impermeable.

Elementos indispensables y medidas de prevención

En la mochila de mano se aconseja cargar agua potable, alimentos de rápida absorción como frutas secas o barras de cereal, protector solar y gorra.

También es fundamental llevar documento de identidad, una tarjeta con datos de contacto para emergencias, medicación personal y teléfono celular cargado.

Finalmente, se insiste en realizar el trayecto en grupo o pareja, caminar por las áreas delimitadas, utilizar los puestos sanitarios oficiales ante cualquier molestia y llevar elementos reflectantes para la noche.