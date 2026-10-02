Peregrinación a Luján: esperan más de dos millones de personas

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos". Las estimaciones oficiales proyectan que más de dos millones de fieles participarán del evento, convirtiéndola en una de las convocatorias más multitudinarias de la historia. Recomendaciones clave para la caminata.

El trayecto principal abarca cerca de 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta la Basílica de Luján. Para acompañar a los caminantes durante los dos días de marcha, la organización dispondrá del trabajo coordinado de unos seis mil voluntarios.

Dispositivo sanitario, de seguridad y logística en la ruta

El operativo especial a lo largo del trayecto contará con la presencia de hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos y puestos de hidratación y alimentos. Asimismo, efectivos policiales, patrulleros y personal de Defensa Civil montarán controles de tránsito y puntos de reciclaje en toda la traza.

El despliegue involucra la participación de diversas áreas del gobierno bonaerense, donde el Ministerio de Seguridad aportará agentes de distintas divisiones, Salud dispondrá las unidades sanitarias y la cartera de Desarrollo de la Comunidad asistirá las necesidades de los peregrinos. Además, se instalará un escenario equipado para las celebraciones religiosas.

Refuerzo en los servicios de transporte y provisión de agua

Para absorber la alta demanda de traslado, Trenes Argentinos dispondrá un esquema con formaciones adicionales entre las estaciones de Moreno y Luján. El sábado funcionarán 16 frecuencias complementarias hacia la basílica y 14 en sentido contrario, mientras que el domingo se ofrecerán 12 formaciones desde Moreno y 14 desde Luján para la desconcentración.

Por su parte, la empresa AySA desplegará un operativo especial para la provisión de agua potable durante toda la caminata. Se ubicarán doce camiones cisterna distribuidos a lo largo de los 60 kilómetros del recorrido para garantizar la hidratación continua de los fieles.