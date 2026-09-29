Peregrinación a Luján: el significado del lema de este año

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo la consigna "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", una propuesta centrada especialmente en la comunión, el reencuentro y la fraternidad entre todos los asistentes.

La convocatoria, que convoca a miles de devotos para recorrer aproximadamente 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica de Luján, plantea la caminata como un espacio de oración e integración.

A través de esta iniciativa, la organización busca motivar a las personas de distintas procedencias a dejar de lado sus diferencias y reconocerse como parte de una misma comunidad.

El significado de la consigna y la historia del evento

La propuesta del lema oficial recupera las raíces históricas iniciadas en 1975 con la primera caminata juvenil, que comenzó bajo el lema "La juventud camina a Luján por la Patria".

En la edición 2026, las autoridades religiosas enfatizan que la caminata constituye una oportunidad para compartir las intenciones, agradecimientos y pedidos que cada caminante lleva consigo.

Adicionalmente, se difundieron la estampa oficial y el material pedagógico de preparación espiritual para acompañar el trayecto de fe.

La canción oficial de la peregrinación

Como novedad distintiva de esta edición, la caminata cuenta con su tema oficial titulado "Madre en tu abrazo", con letra y música compuestas por Alfo Urrutia.

El mensaje del tema musical acompaña directamente la consigna central e invita a estar al servicio de los demás, pedir por quienes sufren e incentivar la misericordia.

La obra plantea la experiencia de fe no solo como un trayecto físico hacia el santuario, sino como una herramienta para despertar la solidaridad y acompañar a las familias.