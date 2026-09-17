Pese al repunte térmico, el invierno podría tener una última sorpresa para Buenos Aires: ¿Llueve antes de la primavera?

Desde este jueves, el clima empieza a repuntar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) después de varios días helados. No obstante, el pronóstico anticipa cierta inestabilidad antes de la llegada de la primavera.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura en Ciudad y Provincia rondará una mínima de 11 grados y una máxima de 22, prevista para la tarde.

El "calorcito" irá en aumento durante el viernes y el fin de semana, con valores que podrían alcanzar los 25 grados o incluso superarlos en algunos puntos.

Pese a este repunte, algunos pronósticos anticipan que las lluvias podrían volver a hacerse presentes antes del 21 de septiembre. Es, en cierta forma, el "sube y baja" típico de la transición entre estaciones.

El calorcito se queda y el finde invita a salir

El tiempo empezará a tomar un perfil más primaveral desde este jueves 17 de septiembre, con mañanas menos frías y tardes que volverán a superar los 20 grados. Esta mejora se mantendría, al menos, hasta la tarde del domingo 20.

Según el pronóstico del sitio especializado Meteored, durante este período no se esperan lluvias en el AMBA. Habrá jornadas con más sol y otras con mayor presencia de nubes, pero en general predominará un escenario estable y con temperaturas agradables durante la tarde.

La temperatura máxima tocará los 22 grados este jueves (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El viernes 18 y el sábado 19 aparecen como dos buenas opciones para aprovechar el aire libre. Las mínimas estarán entre los 11 y 14 grados, con nubosidad variable y viento del este y noreste. Las máximas, en tanto, rondarán los 22 grados el viernes y los 25 el sábado.

El domingo arranca agradable, pero el tiempo cambia

El domingo 20 de septiembre, último día del invierno, iniciará con un ambiente fresco a templado y bastante húmedo. Durante la mañana habrá poca nubosidad y viento del norte, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

La mínima se ubicará entre los 14 y 16 grados en el AMBA, mientras que la temperatura irá en aumento hasta alcanzar una máxima cercana a los 25 grados, con la posibilidad de que sea levemente superior. Sin embargo, el cielo comenzará a cubrirse durante la tarde.

Con el avance de un nuevo frente frío, las condiciones se volverán más inestables entre la tarde y la noche. Los pronósticos prevén entre un 60% y un 80% de probabilidad de lluvias, chaparrones y algunas tormentas aisladas.

Además, el viento rotará al oeste y sudoeste a medida que avance el frente, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h durante la noche y la madrugada del lunes.

Las lluvias podrían volver a decir presente en Buenos Aires antes del comienzo de la primavera (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Primavera con viento y un tiempo que todavía genera dudas

El lunes 21 de septiembre, Día de la Primavera, podría empezar con una mejora en las condiciones y el ingreso de aire más fresco al AMBA. El panorama todavía requiere atención por la posible evolución de dos centros de baja presión sobre el Mar Argentino y el océano Atlántico.

Este escenario está relacionado con el llamado efecto Fujiwhara, un fenómeno que se produce cuando dos sistemas de baja presión se acercan y comienzan a interactuar entre sí. Con el avance del sistema, uno de ellos puede terminar integrándose a la circulación del otro.

Para el Día de la Primavera, este comportamiento podría favorecer un ambiente muy ventoso en el AMBA, con ráfagas superiores a los 60 km/h. Además, no se descarta la presencia de nubarrones y algunas precipitaciones durante la jornada.