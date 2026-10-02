El Gobierno formalizó el esquema de acreditaciones que recibirán los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante octubre de 2026.

La medida, respaldada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, garantiza la continuidad del refuerzo financiero de hasta $70.000, estableciendo límites precisos para su distribución según el haber base de cada titular.

En paralelo, la resolución revalida el reajuste mensual del 1,66% vinculado con la variación de la inflación, fijando el piso previsional inicial en $435.748,51 brutos.

Segmentación del refuerzo según escala de haberes





La definición central de la normativa aprobada por las autoridades radica en la aplicación del bono proporcional para compensar los haberes intermedios:

Titulares de la mínima ($435.748,51): acceden al cobro íntegro del bono de $70.000, alcanzando un bruto consolidado de $505.748,51.

Jubilados con ingresos intermedios: quienes perciban un haber básico superior a $435.748,51 y no alcancen el límite de $505.748,51 cobrarán un importe diferencial. La suma disminuye de forma escalar a medida que se eleva el ingreso base.

Haberes superiores: los beneficiarios que con su haber mensual superen el techo de $505.748,51 quedan excluidos del plus extraordinario.

Pettovello confirmó las escalas de cobro de octubre para jubilados y pensionados.

Montos confirmados para las distintas prestaciones





Tras la aplicación del porcentaje de movilidad y la integración del bono compensatorio, las liquidaciones finales del sistema quedan estructuradas de la siguiente forma:

Jubilación mínima: alcanza los $435.748,51 de haber base y asciende a $505.748,51 al contemplar el refuerzo completo.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico se ubica en $348.598,81, alcanzando un total de $418.598,81 con el adicional asignado.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: la prestación ordinaria se posiciona en $305.023,96, sumando un haber global de $375.023,96.

Pensión para Madres de 7 Hijos: iguala el piso salarial del sistema previsional en $435.748,51, trepando a $505.748,51 al acreditarse el extra mensual.

Actualización automática de prestaciones sociales





De acuerdo con el mecanismo normativo vigente, las prestaciones liquidadas por la ANSES se recalculan mes a mes tomando como referencia la inflación de dos períodos previos.

Bajo este criterio de ajuste directo, la suba del 1,66% correspondiente a la variación del IPC de agosto se trasladó a las jubilaciones, las pensiones y los tramos salariales de las asignaciones familiares.