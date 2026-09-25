Pettovello confirmó un cambio en el bono de octubre para jubilados

El Ministerio de Capital Humano ultima los detalles para oficializar el esquema del refuerzo previsional de octubre. La resolución llega en simultáneo con la aplicación del ajuste del 1,66% ya confirmado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Con la firma del titular del organismo, Guillermo Arancibia, el haber mínimo para los jubilados pasará de $428.633,20 a $435.748,51. Sin embargo, la atención está puesta en la reglamentación del Poder Ejecutivo que definiría la continuidad del bono de $70.000.

Este último generará una dinámica particular en el poder de compra: al subir el básico por inflación y quedar congelado el adicional, este último pasa a representar una proporción menor del ingreso total.

Escalas de cobro si se confirma el tope de $505.000





En caso de formalizarse el decreto sin modificaciones en la suma fija, el piso total de ingresos para quienes perciben la mínima se ubicará en $505.748,51.

Para el resto de los beneficiarios, la liquidación mantendrá el criterio proporcional para no superar dicho tope. Bajo este esquema de compensación, la liquidez estimada para octubre se desglosa de la siguiente manera:

Titulares de la mínima ($435.748,51): acceden al refuerzo pleno de $70.000 (total en mano: $505.748,51).

Cambia el bono de los jubilados en octubre.

Haberes intermedios (ejemplo $470.000): percibirá un proporcional de $35.748,51 para equiparar la línea limite ($505.748,51).

Ingresos iguales o superiores a $505.748,51: no quedan alcanzados por la asignación extraordinaria.

El aguinaldo de fin de año queda al margen del refuerzo





Desde la ANSES recordaron que el bono extraordinario no forma parte del haber computable según lo establecido en la Ley 24.241.

De cara al cierre de año, el cálculo de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre tomará el 50% de la mejor remuneración mensual de la jubilación base, sin contemplar la adición de los suplementos fijos.