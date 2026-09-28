Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) disponen de un programa estatal que otorga rebajas e incentivos en las compras diarias.

Se trata de Beneficios Capital Humano, un esquema de promociones comerciales que abarca a más de 12.000 locales asociados en todo el país.

Para aprovechar esta red de rebajas no se requiere completar formularios ni gestiones previas. La acreditación del beneficio opera de manera directa al abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta previsional donde se cobra el haber mensual.

Porcentajes de ahorro y topes en cadenas comerciales





El abanico de promociones dentro del rubro alimentario contempla distintas modalidades según la firma adherida:

Descuentos sin límite de tope: diversas cadenas aplican rebajas generales que van del 10% al 15% en todos los sectores de productos, acumulables en el total del ticket de compra.

Beneficios con tope por operación o mes: otras empresas establecen reintegros del 10% con límites máximos de devolución que varían entre los $1.000 por transacción y techos mensuales de $15.000 o $35.000 , según la política del establecimiento.

Promociones por rubro específico: determinados comercios suman porcentajes adicionales de hasta el 20% en sectores puntuales como perfumería y artículos de limpieza.

Pettovello y Milei confirmaron un beneficio que alivia el bolsillo de los jubilados.

La combinación con promociones bancarias





Un factor clave para maximizar el ahorro es la acumulación de los beneficios del programa con las promociones que otorgan las distintas entidades bancarias a sus clientes previsionales:

Reintegros semanales y mensuales: varios bancos públicos y privados ofrecen devoluciones extra que van del 5% al 25% al abonar con tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales asociadas con código QR.

Márgenes de devolución: estos reintegros bancarios suelen contemplar topes de ahorro que se renuevan de forma semanal o mensual, alcanzando límites que oscilan entre los $5.000 y $25.000 adicionales.

Recomendaciones antes de pagar





Para optimizar el presupuesto mensual y evitar inconvenientes al momento de abonar, se sugiere tener en cuenta las siguientes pautas: