Philip Morris redirecciona su negocio e invierte fuerte en productos alternativos libres de humo

Desde hace más de una década, Philip Morris International (PMI) lleva adelante un proyecto que definitivamente está cambiando su perfil corporativo. La empresa tabacalera está cristalizando en todo el mundo grandes inversiones destinadas al desarrollo y distribución de alternativas a los productos tradicionales de nicotina.

En ese contexto, la compañía llevó a adelante en Buenos Aires 'Technovation Smoke-Free by PMI', un encuentro que reunió a líderes, periodistas y especialistas de América y Europa para debatir sobre innovación, decisiones del consumidor y la evolución de alternativas a los cigarrillos.

"Es un evento que existe desde 2018. En aquel momento, comenzamos esta historia de transformación que llevó a la compañía a invertir más de USD16.000 millones a nivel global en este tipo de productos", señaló Demian Pintos, Managing Director South Cluster de la firma.

Tras haber realizado más de una decena de encuentros globales -incluidas las ediciones previas de este año en Washington D.C. y Estocolmo-, el summit desembarcó por primera vez en la Argentina.

La elección de Buenos Aires como sede responde a la lectura de un proceso de cambio en el entorno local durante los últimos dos años. Este contexto se caracteriza por una orientación hacia mercados más liberados y transparentes, donde el consumidor dispone de mayor información para tomar decisiones sobre sus compras, inversiones y elecciones de consumo.

"En la Argentina veo muchos más fumadores que en otros lugares", dijo Brian Erkkila, Director de Participación Científica de PM Estados Unidos.

Refiriéndose a las razones detrás de la elección, Pintos expresó: "Creemos que la Argentina también está viviendo una transformación que va mucho más allá de nuestra industria: una evolución hacia un mercado más liberado donde no solo unas pocas personas toman las decisiones, sino que el consumidor recupera el derecho a decidir a qué productos acceder".

En ese sentido, Eleonora Santi, Directora Senior de Asuntos Institucionales para Europa, agregó que "Argentina ya cuenta con un elemento importante que es la reglamentación que puede captar la innovación, y los fumadores ya conocen esa innovación. Ese fue el punto de partida en otros mercados en donde el comportamiento del consumidor se modificó".

En una entrevista con BAE Negocios, la ejecutiva italiana explicó que "somos la única empresa del sector que anunció que quiere poner fin a la fabricación de los productos tradicionales. Eso no podemos hacerlo sólo nosotros. Necesitamos una reglamentación para que esto ocurra mucho más rápido. Esperamos que para 2030, dos tercios de nuestros ingresos sean por nuevos productos".

Actualmente, el 42% de la facturación global de PMI proviene de productos libres de humo, comercializados en más de cien mercados y utilizados por más de 43 millones de personas.

"Queremos poner fin a la fabricación de los productos tradicionales", asegura Eleonora Santi, Managing Director South Cluster.

Fumadores locales

Por su parte, Brian Erkkila, Director de Participación Científica de PM Estados Unidos, comentó que "es la primer vez que vengo a la Argentina y debo decir que me sorprende, porque parece haber una gran aceptación de lo nuevo. Veo muchos más fumadores que en otros lugares, entiendo que son como 8 millones. Pensamos que ellos merecen modificar su vida, ya sea abandonando el tabaquismo por completo o utilizando algunos productos alternativos. El potencial que hay para reducir la cantidad de muertes por enfermedad es inmenso".

Santi coincidió que hay mucho por hacer en el país. "Grecia, Japón y el sur de Italia era muy similares a la Argentina en índices de tabaquismo y en esos lugares se está dando una gran transformación desde hace unos diez años".

Philip Morris invierte fuerte en productos alternativos libres de humo.

Diez datos sobre política públicas y nuevos enfoques sobre tabaquismo

Un estudio realizado por PMI indagó qué factores podrían influir en los fumadores adultos de cigarrillos a la hora de considerar productos libres de humo y cuál es su opinión sobre las políticas de regulación y tributación de los productos de tabaco y nicotina. El relevamiento reúne datos de América latina con un apartado sobre Argentina. Estos son algunos de los datos centrales:

En América latina

El 86% coincide en que hace falta un nuevo enfoque en el control del tabaco, porque más impuestos y restricciones a los cigarrillos no alcanzarán.

El 79% está de acuerdo en que los productos con mayores riesgos para la salud deberían tributar más que los de menor riesgo.

El 80% considera que los adultos que, de lo contrario, seguirían fumando deberían tener acceso a una variedad de productos libres de humo y a información sobre ellos.

El 72% cree que las regulaciones deberían actualizarse periódicamente para acompañar la llegada de nuevos productos libres de humo.

El 67% está de acuerdo en que se debería alentar a los adultos que fuman a reemplazar los cigarrillos por productos libres de humo.

El 64% considera que una regulación que permita la venta legal de una amplia gama de productos libres de humo ayudaría a reducir el comercio ilegal.

Productos alternativos libres de humo.

En Argentina