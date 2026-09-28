Piso de $505.748 en octubre: el esquema de ANSES para liquidar el bono completo o proporcional

En octubre de 2026, los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un refuerzo de hasta $70.000 que se suma al haber mensual.

Sin embargo, no todos percibirán la misma cantidad: el monto dependerá del ingreso previsional de cada beneficiario.

El refuerzo completo corresponde a quienes cobran la jubilación mínima, mientras que quienes superan ese salario pueden recibir una suma menor.

De cuánto es la jubilación mínima en octubre





La jubilación mínima tendrá en octubre un aumento del 1,66% y pasará a ser de $435.748,51. Quienes cobren ese monto recibirán el bono completo de $70.000, por lo que el ingreso total será de $505.748,51.

Ese valor determina hasta dónde puede llegar el ingreso de quienes reciben el refuerzo. Por eso, quienes tengan un haber superior a la mínima pueden cobrar una suma menor.

Cómo se calcula el bono





Para saber cuánto corresponde cobrar, se toma como referencia el monto de $505.748,51 y se resta el haber mensual.

Por ejemplo:

Si el haber es de $435.748,51 : $505.748,51 - $435.748,51 = $70.000 de bono .

: $505.748,51 - $435.748,51 = . Si el haber es de $450.000 : $505.748,51 - $450.000 = $55.748,51 de bono .

: $505.748,51 - $450.000 = . Si el haber es de $480.000 : $505.748,51 - $480.000 = $25.748,51 de bono .

: $505.748,51 - $480.000 = . Si el haber es de $500.000 : $505.748,51 - $500.000 = $5.748,51 de bono .

: $505.748,51 - $500.000 = . Si el haber es de $510.000, no corresponde el refuerzo.





En los primeros cuatro casos, la suma entre el haber y el bono llega a $505.748,51.

Haber mensual Bono Total $435.748,51 $70.000 $505.748,51 $450.000 $55.748,51 $505.748,51 $480.000 $25.748,51 $505.748,51 $500.000 $5.748,51 $505.748,51 $510.000 No recibe bono $510.000

Qué sucede con quienes cobran más de la mínima





Los beneficiarios que superan los $435.748,51 pueden acceder a una parte del refuerzo.

El importe adicional se reduce a medida que aumenta el haber. Así, quien cobra $450.000 recibe $55.748,51, mientras que una persona con un ingreso de $500.000 obtiene $5.748,51.

En cambio, quienes ya perciben $510.000, por ejemplo, no reciben el pago adicional.

Bono para jubilados ANSES en octubre.

Qué pasa si el beneficiario tiene más de una prestación





La ANSES también contempla una situación particular para quienes reciben más de un beneficio.

En estos casos, se suman todas las prestaciones activas del titular para determinar si corresponde el refuerzo.

Por ejemplo, si una persona cobra la jubilación mínima y además recibe una pensión por fallecimiento, la ANSES considera ambos ingresos.

Si la suma supera los $505.748,51, no corresponde el bono, aunque la jubilación por sí sola sea equivalente al haber mínimo.

El bono no está sujeto a descuentos y tampoco se computa para otros conceptos.

Cómo se determina el aumento de octubre





Desde la aplicación del Decreto 274/24, los haberes previsionales se actualizan todos los meses de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes.

Para octubre se toma como referencia la inflación correspondiente a agosto.

El INDEC informó una variación del 1,7%, mientras que la ANSES aplica el porcentaje exacto de 1,66% para la actualización de los haberes.

Con ese incremento, la jubilación mínima queda en $435.748,51, mientras que el haber máximo alcanza los $2.932.174,85.

Cuándo cobran los jubilados en octubre





El calendario de la ANSES establece las siguientes fechas para los pagos de octubre de 2026:

Jubilaciones que no superan la mínima

DNI terminado en 0 : jueves 8 de octubre.

: jueves 8 de octubre. DNI terminado en 1 : viernes 9 de octubre.

: viernes 9 de octubre. DNI terminado en 2 : martes 13 de octubre.

: martes 13 de octubre. DNI terminado en 3 : miércoles 14 de octubre.

: miércoles 14 de octubre. DNI terminado en 4 : jueves 15 de octubre.

: jueves 15 de octubre. DNI terminado en 5 : viernes 16 de octubre.

: viernes 16 de octubre. DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre.

: lunes 19 de octubre. DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre.

: martes 20 de octubre. DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre.

: miércoles 21 de octubre. DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.





Jubilaciones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 23 de octubre.

: viernes 23 de octubre. DNI terminados en 2 y 3 : lunes 26 de octubre.

: lunes 26 de octubre. DNI terminados en 4 y 5 : martes 27 de octubre.

: martes 27 de octubre. DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 28 de octubre.

: miércoles 28 de octubre. DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.





Un refuerzo que no será igual para todos





El esquema previsto para octubre establece diferencias según el haber que recibe cada titular. Por eso, conocer las condiciones y la forma de cálculo permite saber de antemano qué monto adicional corresponde en cada situación.

La modalidad también contempla a quienes perciben más de una prestación, por lo que el ingreso total del beneficiario es un dato clave al momento de determinar el pago.