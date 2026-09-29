Pity Álvarez llamó a Moria Casán en vivo desde el hospital tras su nueva internación

El músico "Pity" Álvarez mantuvo una comunicación telefónica con Moria Casán, durante su programa en vivo, desde el centro de salud donde se encuentra internado realizando un tratamiento médico.

Durante la conversación, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se refirió a su estado de salud actual y a su compleja situación judicial.

Además, aprovechó la ocasión para cantarle a Moria un fragmento de "Me gustas mucho".

El contacto se dio en el marco de la causa que enfrenta por el homicidio ocurrido en 2018, proceso en el que el artista fijó una clara posición respecto a su defensa.

La postura procesal del músico desde la internación

En el marco del diálogo entablado desde el nosocomio, el cantante dejó un mensaje directo sobre su estrategia judicial antes de afrontar las próximas instancias del proceso.

Refiriéndose a las acusaciones que pesan en su contra y a la instancia del juicio, el músico fue contundente: "No me voy a declarar inocente".

Las declaraciones generaron inmediata repercusión en el ámbito del espectáculo y en el seguimiento judicial del caso, que permanece suspendido a la espera de evaluaciones médicas sobre su capacidad para estar en juicio.

Estado de salud y acompañamiento

La diva argentina compartió detalles sobre la llamada telefónica, destacando el estado del músico durante la comunicación y el afecto mutuo que mantienen desde hace años.

Actualmente, "Pity" continúa bajo supervisión profesional médica, con un esquema de tratamiento psiquiátrico e internación adaptado a sus necesidades de salud.

La Justicia continuará evaluando los informes interdisciplinarios para determinar los pasos a seguir en la causa penal que se encuentra radicada en los tribunales nacionales.

Sus declaraciones destacadas

"Afronto los sucesos que pasaron. Estoy en el mejor momento de mi vida, Moria. Cuando estuve en cana dejé de fumar pasta base, que era lo que me rompía las pelotas"

"Tengo tantas cosas en la cabeza que me agarró así como un brote psicótico. Ahora estoy en una cama en un hospital. Si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana. Estoy bien, pero hace tres días que no puedo dormir volviendo a pensar en las cosas que me vienen preocupando bastante".

"Lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Es lo que más me gusta. Yo cuando hago música me transformo",