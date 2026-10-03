Plan FinEs 2026: cómo inscribirse para terminar la primaria o el secundario

El Ministerio de Educación mantiene abierta la convocatoria del Plan FinEs 2026, la línea de acción destinada a jóvenes y adultos que buscan iniciar o finalizar sus estudios obligatorios.

Esta propuesta gratuita y de validez nacional ofrece la posibilidad de cursar de manera semipresencial con el acompañamiento de docentes tutores.

La medida está orientada a personas mayores de 18 años de todo el país que no hayan terminado la primaria, adeuden materias del secundario o no hayan iniciado el nivel medio en su momento.

Cuáles son las líneas de acción disponibles





El programa se adapta a la situación académica de cada estudiante a través de tres modalidades específicas de cursada:

FinEs Deudores: orientado a quienes completaron el último año de la escuela secundaria pero aún adeudan materias para obtener la titulación.

FinEs Trayecto Primario: diseñado para cursan el nivel de educación primaria completo o los años faltantes.

FinEs Trayecto Secundaria: destinado a quienes necesitan realizar el secundario completo o los años pendientes.

FinEsTec: una modalidad específica orientada a la finalización de estudios secundarios técnicos dentro de la Educación Técnico Profesional (ETP).

Documentación requerida para realizar la preinscripción





Para comenzar la gestión y validar la vacante, los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos básicos:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) .

Partida de nacimiento .

Constancia de CUIL .

Certificado de estudios primarios o constancia de las últimas materias cursadas en el nivel secundario.

Detalles del Plan FinEs 2026 (Imagen ilustrativa).

Paso a paso: cómo completar la inscripción en línea





El trámite se inicia en forma digital y requiere la confirmación presencial en la sede asignada:

Registro: ingresar a la plataforma oficial del Plan FinEs y seleccionar la jurisdicción correspondiente al domicilio.

Formulario de datos: completar la planilla con información personal, datos de contacto, la línea de acción elegida y la escuela referente más cercana.

Carga académica: registrar los antecedentes de estudios cursados hasta el momento y confirmar el trámite.

Confirmación: guardar el número de trámite, descargar el formulario impreso y presentarlo junto con la documentación en la Escuela Referente o en la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos de la provincia.

Inicio de clases y canales de contacto





La fecha de inicio de la cursada varía según la provincia y el calendario escolar fijado por cada jurisdicción.

Aquellos ingresantes que no cuenten con la documentación completa o cuya provincia no implemente la oferta pueden consultar en la sede educativa local para acceder a programas alternativos de terminalidad.

Ante dudas o consultas sobre el proceso de carga, el Ministerio de Educación dispone de la casilla oficial de correo electrónico plan.fines@educacion.gob.ar.