Plan FinEs 2026: cómo inscribirse para terminar la primaria o el secundario
El programa nacional permite completar los estudios o rendir materias pendientes de forma semipresencial. Los requisitos y el paso a paso.
El Ministerio de Educación mantiene abierta la convocatoria del Plan FinEs 2026, la línea de acción destinada a jóvenes y adultos que buscan iniciar o finalizar sus estudios obligatorios.
Esta propuesta gratuita y de validez nacional ofrece la posibilidad de cursar de manera semipresencial con el acompañamiento de docentes tutores.
La medida está orientada a personas mayores de 18 años de todo el país que no hayan terminado la primaria, adeuden materias del secundario o no hayan iniciado el nivel medio en su momento.
Cuáles son las líneas de acción disponibles
El programa se adapta a la situación académica de cada estudiante a través de tres modalidades específicas de cursada:
FinEs Deudores: orientado a quienes completaron el último año de la escuela secundaria pero aún adeudan materias para obtener la titulación.
FinEs Trayecto Primario: diseñado para cursan el nivel de educación primaria completo o los años faltantes.
FinEs Trayecto Secundaria: destinado a quienes necesitan realizar el secundario completo o los años pendientes.
FinEsTec: una modalidad específica orientada a la finalización de estudios secundarios técnicos dentro de la Educación Técnico Profesional (ETP).
Documentación requerida para realizar la preinscripción
Para comenzar la gestión y validar la vacante, los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos básicos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Partida de nacimiento.
Constancia de CUIL.
Certificado de estudios primarios o constancia de las últimas materias cursadas en el nivel secundario.
Paso a paso: cómo completar la inscripción en línea
El trámite se inicia en forma digital y requiere la confirmación presencial en la sede asignada:
Registro: ingresar a la plataforma oficial del Plan FinEs y seleccionar la jurisdicción correspondiente al domicilio.
Formulario de datos: completar la planilla con información personal, datos de contacto, la línea de acción elegida y la escuela referente más cercana.
Carga académica: registrar los antecedentes de estudios cursados hasta el momento y confirmar el trámite.
Confirmación: guardar el número de trámite, descargar el formulario impreso y presentarlo junto con la documentación en la Escuela Referente o en la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos de la provincia.
Inicio de clases y canales de contacto
La fecha de inicio de la cursada varía según la provincia y el calendario escolar fijado por cada jurisdicción.
Aquellos ingresantes que no cuenten con la documentación completa o cuya provincia no implemente la oferta pueden consultar en la sede educativa local para acceder a programas alternativos de terminalidad.
Ante dudas o consultas sobre el proceso de carga, el Ministerio de Educación dispone de la casilla oficial de correo electrónico plan.fines@educacion.gob.ar.