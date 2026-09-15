Playas de arena clara y mucha naturaleza: una preciosa ciudad a orillas del Paraná

Corrientes posee cientos de kilómetros de costa donde el paisaje litoraleño se transforma durante los meses cálidos en escenario de jornadas completamente diferentes.

Balnearios, actividades recreativas y propuestas para todas las edades permiten descubrir una faceta de la provincia especialmente atractiva para las familias con chicos.

Más precisamente, hay un destino que va mucho más allá de su propuesta costera y ofrece la posibilidad de practicar deportes acuáticos o acercarse a uno de los ecosistemas más extraordinarios de Argentina.

Desde el aire se aprecia la particular ubicación de Ituzaingó y su extensa costa desplegada a orillas del río Paraná.

Ituzaingó es una pequeña ciudad ubicada al noreste de la provincia de Corrientes y sobre las bonitas costas del río Paraná. Además, se encuentra próxima a la frontera con Paraguay.

Se encuentra sobre la Ruta Nacional 12 y funciona como un importante centro turístico de la región, además de constituir uno de los principales puntos de acceso hacia el sector norte de los Esteros del Iberá.

Ituzaingó posee más de 15 kilómetros de playas habilitadas, acompañadas por nueve paradores que brindan diferentes servicios. Arena, amplias vistas hacia el Paraná y sectores preparados para pasar el día convierten a la costa en uno de los grandes protagonistas durante la temporada cálida.

Los balnearios cuentan con propuestas gastronómicas, alquiler de sombrillas y sillas, guardavidas y sectores delimitados mediante boyado. También existen canchas de vóley y fútbol, por lo que la propuesta permite alternar momentos de descanso con diferentes actividades recreativas.

Las tranquilas playas de arena constituyen uno de los principales atractivos turísticos de Ituzaingó durante los meses más cálidos.

Para quienes buscan una experiencia más activa, el río abre un amplio abanico de posibilidades. En la zona pueden practicarse kayak, canotaje, vela, esquí acuático y otras disciplinas náuticas

Por otro lado, la pesca deportiva constituye otra de las actividades características de Ituzaingó. Entre las especies presentes aparecen el surubí y el dorado.

Los deportes náuticos suman aventura a la propuesta y permiten recorrer los paisajes acuáticos que caracterizan a la región.

A pocos kilómetros aparece uno de los grandes tesoros naturales de Corrientes: el Portal Cambyretá del Parque Nacional Iberá. El acceso comienza sobre la Ruta Nacional 12, a 15 kilómetros de Ituzaingó, y continúa por un camino de ripio hasta ingresar al área protegida.

Cambyretá sorprende por la facilidad con la que puede observarse fauna silvestre. Carpinchos, yacarés, ciervos, garzas, cigüeñas y espátulas rosadas habitan un paisaje de áreas inundables que parece convertirse en un inmenso mar de hierbas.

Las cabalgatas permiten internarse en los espectaculares ambientes naturales del Iberá y descubrir sus extensos humedales.

El contacto con el ambiente puede continuar a través de senderos para caminatas y ciclismo, observación de aves y sectores habilitados para picnic y acampe.

El Parque Nacional Iberá registra más de 350 especies de aves, convirtiendo la visita en una propuesta especialmente atractiva para los amantes de la fauna.

Los senderos del Iberá ofrecen recorridos entre abundante vegetación y permiten conocer de cerca la riqueza natural de la región.

La Represa Hidroeléctrica Yacyretá completa el recorrido por uno de los grandes atractivos de la zona. Ubicada entre Ituzaingó y la ciudad paraguaya de Ayolas, constituye una obra de enorme importancia regional y suma una experiencia completamente diferente a las jornadas de playa y las excursiones por los ambientes naturales.

Así, Ituzaingó permite armar una escapada especialmente variada: mañanas sobre la arena, deportes y pesca en el río, recorridos por el Iberá y una visita a Yacyretá. Una combinación que convierte a este rincón correntino en mucho más que un destino para pasar el día junto al agua.