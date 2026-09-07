Playas, pesca y paseos costeros: una escapada tranquila para alejarse de la rutina

El norte de Santa Fe guarda rincones donde el paisaje cambia y el río se convierte en una de las grandes protagonistas. Entre humedales, abundante vegetación y extensos espacios al aire libre aparece una propuesta tranquila para quienes buscan cambiar de aire y descubrir una faceta diferente de la provincia.

Este lugar suma atractivos para distintos tipos de viajeros: desde sectores para pasar el día y refrescarse durante las jornadas cálidas hasta alternativas vinculadas con la navegación y el contacto con la fauna.

Un rincón con playas, pesca y paseos costeros: la escapada ideal para descansar junto al río

Naturaleza y aventura en el norte de Santa Fe

Se trata de Las Toscas, una pequeña ciudad ribereña que está ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe y dentro del departamento General Obligado.

Además, forma parte de uno de los sectores de mayor riqueza natural del extremo norte santafesino, donde la presencia de humedales, cursos de agua, islas y una abundante vegetación favorece el desarrollo de una notable biodiversidad y crea un paisaje característico del litoral.

El entorno ribereño ofrece espacios para descansar y contemplar la particular geografía del norte santafesino.

Desde Santa Fe capital hay aproximadamente 430 kilómetros, mientras que Rosario se encuentra a unos 600 kilómetros y Resistencia, a cerca de 117 kilómetros.

La principal vía de acceso es la Ruta Nacional 11, la cual permite llegar desde ambas capitales y convierte a la localidad en una interesante base para descubrir esta región.

Uno de sus grandes atributos es su ubicación junto al Jaaukanigás, un enorme ambiente de humedales caracterizado por ríos, riachos, lagunas, islas y una extraordinaria diversidad de flora y fauna.

Desde Las Toscas se organizan recorridos que permiten adentrarse en este escenario y descubrir una de las caras más agrestes del norte santafesino.

La experiencia puede incluir salidas en lancha, kayak, canotaje y observación de animales silvestres. El agua adquiere así un papel central y permite alternar momentos de tranquilidad con propuestas de aventura.

Lagunas, cursos de agua e intensa vegetación conforman el extraordinario ambiente natural de Jaaukanigás.

La pesca deportiva es otra de las actividades características de la zona. Dorados y surubíes se encuentran entre las especies emblemáticas de la pesca santafesina.

Además, la zona cuenta con camping, parrillas, cantina, baños y un sector habilitado para bañarse, además de estar vinculado a actividades náuticas.

A pocos metros del sector urbano también se encuentra un Santuario de Aves, una reserva natural. Allí se puede recorrer un camino autoguiado hasta un mirador especialmente preparado para la observación. Según la información turística municipal, en el área habitan más de 50 especies silvestres.

El predio reúne propuestas recreativas y servicios para pasar una jornada al aire libre cerca del agua.

No todo pasa por el entorno natural. El casco urbano permite descubrir el Centro Cívico, la Plaza Central, el Museo local y el Paseo del Mirador. Este último constituye uno de los principales símbolos históricos de la ciudad y recuerda los tiempos de los primeros asentamientos de la región.

Las Toscas fue fundada oficialmente el 23 de agosto de 1880, mientras que su nombre está relacionado con las particulares formaciones rocosas -las "toscas"- presentes en el arroyo que atraviesa la ciudad. También conserva sitios como la Gruta de la Virgen de la Salud y la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

Los espacios históricos permiten complementar las propuestas de naturaleza con un recorrido por los orígenes de la ciudad.

La gastronomía completa la experiencia con preparaciones ligadas a la identidad regional. El pescado de río y el tradicional asado criollo aparecen entre las opciones recomendadas por el turismo local, ideales para cerrar una jornada después de recorrer la costa o internarse en los humedales.

Así, Las Toscas reúne naturaleza, actividades recreativas e historia en un mismo lugar. Su cercanía con Jaaukanigás y las múltiples posibilidades de contacto con el agua la convierten en una alternativa especialmente interesante para descubrir el norte de Santa Fe desde otra perspectiva.