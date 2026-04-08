Plazo fijo "actualizado": cuánto dinero hay que invertir para ganar $600.000

Las tasas de interés del plazo fijo tuvieron un leve ajuste en las últimas horas, pero continúan siendo una de las opciones más atractivas para los ahorristas que desean obtener una ganancia extra todos los meses.

Una de las claves del éxito de este tipo de operaciones es la previsibilidad, debido a que cada usuario sabrá de antemano cuánto dinero puede recibir con un plazo fijo.

En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) para estas operaciones varía entre un 19,5% y un 24%, lo que da una rentabilidad mensual que va desde 1,62 hasta un 2%, dependiendo del banco en el que se realice la operación.

Los usuarios que decidan operar en plazo fijo tendrán que analizar cuál es la tasa de interés que más les conviene para maximizar sus ganancias. Esta información está disponible en el sitio web del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La cifra a invertir en un plazo fijo para ganar $600.000 por mes





A modo de ejemplo, los usuarios que deseen realizar un plazo fijo para ganar $600.000 en la entidad del Banco Nación deberán tener un capital inicial de $33.200.000.

Con esta inversión y una TNA del 22%, podrán obtener $600.328,77. Sin embargo, cada entidad bancaria ofrece la posibilidad de calcular las tasas vigentes del plazo fijo desde el sitio web.

La rentabilidad actual del plazo fijo.

El simulador de plazo fijo detalla que la tasa de interés para las operaciones online, en este caso, es de un 22% porque se invierten más de $10 millones. En los montos menores a $10 millones, ofrece una TNA del 21%.

No obstante, para los que deseen realizar el plazo fijo de forma presencial en una sucursal bancaria, el rendimiento anual será del 21,5%. Estas cifras establecen una brecha entre el presencial y el electrónico del 0,5%.

Puntos a tener en cuenta para establecer un plazo fijo





La rentabilidad del plazo fijo se libera de forma automática cuando se cumpla el tiempo establecido, por lo que los usuarios no deberán realizar ningún tipo de trámite extra para que se liberen los intereses.

Durante el tiempo que se lleve a cabo la operación, los ahorristas no podrán retirar el dinero de forma anticipada. Ante esto, se recomienda que los usuarios no utilicen dinero que requieran de manera inmediata.

Cómo se realiza un plazo fijo paso a paso

Elegí el banco: compará tasas entre distintas entidades para obtener mejor rendimiento.

Ingresá al home banking o aplicación: buscá la sección "Inversiones" o "Plazo fijo".

Definí el monto: indicá cuánto dinero querés invertir.

Seleccioná el plazo: el mínimo es 30 días (el más común).

Revisá y confirmá: chequeá tasa, monto y ganancia antes de aceptar.

Esperá el vencimiento: al finalizar, recibís capital junto a los intereses automáticamente.





Las tasas de interés que ofrece cada banco al 8 de abril

Banco Macro: 24%.

Banco Provincia: 23%.

Banco ICBC: 22,5%.

BBVA: 22%.

Banco Nación: 21%.

Banco Credicoop: 21%.

Banco Santander: 20%.

Banco Ciudad: 20%.

Banco Galicia: 19,5%.



