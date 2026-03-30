Plazo fijo "actualizado": ¿Cuánto invertir para ganar un "extra" de $250.000 en 30 días?

Las tasas de interés para el plazo fijo bajaron esta semana y la brecha entre la mejor y la peor opción del mercado se achicó: este lunes va del 21% al 24% anual, según cada banco. Sin embargo, este depósito tradicional en pesos continúa siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas para obtener una ganancia extra todos los meses.

Esta opción financiera se destaca sobre otras alternativas debido a que la rentabilidad es conocida de antemano previo a confirmar la operación y pueden realizarlo las personas que no tengan experiencia previa.

¿Cuánto invertir para ganar $250.000 con un plazo fijo?

Para ganar $250.000 en 30 días, el simulador del Banco Nación indica que hay que depositar $13.250.000. Con ese capital, la inversión genera $250.479,45 en intereses al vencimiento.

El monto requerido para ganar $250.000 en 30 días.

La Tasa Nominal Anual (TNA) aplicada es del 23% para operaciones online que superen los $10.000.000. Las inversiones por debajo de ese monto acceden a una tasa del 22% anual.

Tasas de plazo fijo online por banco

El BCRA eliminó el piso mínimo de tasas, por lo que cada banco fija la propia. Hoy el ranking es:

Banco Macro: 24%

Banco ICBC: 23,15%

Banco Provincia: 23%

Banco Nación: 22%

Banco Santander: 22%

Banco Credicoop: 21%

Banco Galicia: 21%

Banco Ciudad: 21%

Banco BBVA: 21%





¿Cómo hacer un plazo fijo por home banking?

1. Ingresá al home banking con tu usuario y contraseña.

2. Buscá la sección "Inversiones" o "Plazo Fijo" en el menú principal.

3. Elegí el monto a depositar y el plazo (mínimo habitual: 30 días).

4. El sistema muestra la tasa vigente y el monto exacto que vas a cobrar al vencimiento.

5. Confirmá con tu token o clave de seguridad.

Al cumplirse el plazo, el capital más los intereses se acreditan automáticamente. No hace falta ningún trámite adicional.



