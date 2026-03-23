Plazo fijo con tasas "actualizadas": ¿Cuánto hay que invertir para ganar $390.000 en un mes?

Los pequeños ahorristas en Argentina acuden a distintas herramientas financieras que les permitan obtener una ganancia extra todos los meses e intentar reforzar su poder adquisitivo. El plazo fijo continúa siendo una de las opciones más elegidas.

En este marco, debemos señalar que las tasas de interés que ofrecen muchas entidades bancarias sufrieron una leve modificación y se posicionaron entre 21 y 25% anual para estas operaciones.

Los ahorristas que deseen establecer un plazo fijo sabrán de antemano cuánto dinero necesitan invertir para alcanzar un monto determinado o cuánto rinde una inversión a 30 días.

En estas inversiones, cada entidad bancaria puede presentar una tasa de interés diferente debido a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) quitó el piso mínimo para los plazos fijos, y queda en potestad de cada usuario analizar la opción que más le conviene para ganar más dinero.

Cuánto debe invertirse en plazo fijo para ganar $390.000

Los ahorristas que deseen tener una ganancia de 390 mil pesos en un mes deberán contar con un capital inicial cercano a los $20 millones, según se puede estimar con el simulador de plazo fijo del Banco Nación.

Aquellos inversionistas que coloquen $19,780,000 podrán acceder a $390,180.82 en concepto de intereses cuando se cumplan los 30 días del tiempo establecido en esta inversión.

El dinero requerido para ganar 390 "lucas" en un plazo fijo.

Con este monto específico de dinero, la Tasa Nominal Anual es de 24% en las operaciones online, mientras que las que se realizan de forma presencial cuentan con un 21,5%.

Las tasas de interés del plazo fijo actualizadas al 23 de marzo