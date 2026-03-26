Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $500.000 con las nuevas tasas

El plazo fijo vuelve a quedar en el centro de la escena para los pequeños ahorristas tras una nueva modificación en las tasas que ofrecen los bancos. Aunque sigue siendo una de las inversiones más simples y elegidas, el ajuste reciente obliga a recalcular cuánto dinero se necesita para alcanzar determinados rendimientos.

En las últimas 24 horas, al menos dos entidades redujeron su tasa y mantuvieron una brecha de hasta 4 puntos porcentuales entre la mejor y la peor opción del mercado. En este escenario, comparar se vuelve clave para maximizar la ganancia en un contexto donde cada banco define su propio rendimiento.

Cuánto hay que invertir para ganar $500.000 en un plazo fijo

Para obtener una ganancia de $500.000 en 30 días, hoy se necesita un capital cercano a los $26.500.000. Según el simulador del Banco Nación, ese monto genera un rendimiento de $500.958,90 al vencimiento del plazo.

El dinero necesario para ganar $500.000 en un mes.

La tasa aplicada en este caso es del 23% nominal anual, que corresponde a operaciones online superiores a los $10.000.000. Para quienes invierten por debajo de ese monto, la TNA baja al 22%, lo que implica una menor rentabilidad y la necesidad de contar con más dinero inicial para alcanzar el mismo objetivo.

Desde que el Banco Central eliminó el piso mínimo de tasas, el mercado se volvió más dinámico. Actualmente, los rendimientos para plazos fijos online se ubican entre el 21% y el 25% anual, dependiendo de la entidad bancaria.

Entre las principales opciones, el Banco Provincia ofrece una tasa del 25%, seguido por el Banco Macro con 24% y el ICBC con 23,15%. Más atrás aparecen el Banco Nación con 23%, Santander y Credicoop con 22%, mientras que Galicia, Ciudad y BBVA se ubican en torno al 21%.