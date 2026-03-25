Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $800.000 en 30 días

El plazo fijo es una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas porque el resultado es predecible: el monto final se conoce antes de confirmar la operación y no requiere experiencia financiera para empezar.

Funciona de forma simple: el ahorrista deposita un monto en su banco, lo inmoviliza por un período mínimo de 30 días y al vencimiento recupera el capital más los intereses. Todo el proceso se puede hacer desde el home banking en menos de cinco minutos.

Las tasas tuvieron una leve baja esta semana, pasando del 24% al 23% en promedio. Desde que el BCRA eliminó el piso mínimo, cada banco fija la tasa que considera adecuada, por lo que conviene comparar antes de operar.

Cuánto se necesita invertir en plazo fijo para ganar $800.000 en 30 días

Para ganar $800.000 en un mes, el simulador del Banco Nación indica que hay que depositar $40.600.000 en un plazo fijo online. La tasa vigente es del 24% anual (TNA) para operaciones digitales que superen los $10.000.000 , mientras que las inversiones de un monto menor tendrán una TNA del 23%.

La rentabilidad actual que ofrece el plazo fijo a 30 días.

Los que deseen optar por operaciones presenciales cobrarán menos: la tasa baja al 21,5% anual o 20,5% dependiendo del dinero que se invierta en la operación.

Tasas de plazo fijo online por banco (al 25 de marzo)

La brecha entre el banco que más paga y el que menos llega a 4 puntos porcentuales:

Banco Provincia: 25%

Banco Macro: 24%

Banco ICBC: 23,15%

Banco BBVA: 23%

Banco Nación: 23%

Banco Santander: 22%

Banco Credicoop: 22%

Banco Galicia: 21%

Banco Ciudad: 21%

Cómo hacer un plazo fijo por homebanking