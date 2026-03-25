Plazo fijo: cuánto se debe invertir para ganar $650.000 en 30 días con las tasas actuales

El plazo fijo se mantiene como una de las opciones más atractivas para los pequeños ahorristas que buscan ganar un dinero extra por mes de forma rápida y sencilla.

Una de las razones por las que se elige este tipo de operaciones es porque el monto final se conoce de antemano y se hace en minutos desde el home banking.

Para ganar $650.000 en un mes, el simulador del Banco Nación indica que hay que depositar $33.000.000 en un plazo fijo online. La tasa vigente es del 24% anual (TNA), lo que equivale a una rentabilidad mensual de $650.958,90.

Quienes prefieran el trámite presencial obtendrán menos: la tasa baja al 21,5% anual, con una ganancia mensual menor por el mismo capital.

La rentabilidad actual del plazo fijo.

Cómo hacer un plazo fijo por home banking por primera vez





Constituir un plazo fijo desde el home banking no requiere experiencia previa ni trámites presenciales. Alcanza con tener una cuenta bancaria activa y el dinero disponible en la caja de ahorro.

Los pasos son los mismos en la mayoría de los bancos:

1. Ingresá al home banking de tu banco con usuario y contraseña.

2. Buscá la sección "Inversiones" o "Plazo Fijo" dentro del menú principal.

3. Elegí el monto que querés depositar y el plazo (el mínimo habitual es 30 días).

4. El sistema te mostrará la tasa vigente y el monto exacto que vas a cobrar al vencimiento.

5. Confirmá la operación con tu token o clave de seguridad. Una vez confirmado, el dinero se debita automáticamente de tu cuenta y queda inmovilizado hasta el vencimiento. Al cumplirse el plazo, el capital más los intereses se acreditan solos, sin que tengas que hacer ningún trámite adicional.

Qué tener en cuenta antes de invertir





El plazo fijo tradicional no permite rescate anticipado: el dinero no está disponible hasta que se cumplen los 30 días. Por eso, es clave invertir solo el dinero que no vas a necesitar durante ese período.

Tampoco tiene comisiones ni costos de apertura. Lo que ves en el simulador es exactamente lo que vas a cobrar.

Tasas de plazo fijo online por banco (al miércoles 25 de marzo)





El Banco Central eliminó el piso mínimo de tasas, por lo que cada entidad fija la propia. Hoy la diferencia entre la mejor y la peor tasa llega a 4 puntos porcentuales.