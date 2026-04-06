Plazo fijo: ¿Cuánto se necesita para ganar $750.000 en un mes y en pocos pasos?

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las herramientas financieras más elegidas por los argentinos. Su principal ventaja es la previsibilidad, porque desde el momento en que se constituye, ya se sabe cuánto se va a ganar al finalizar el período. En un contexto económico donde cuidar el valor del dinero es clave, vamos a repasar las claves de la popular inversión para conocer el monto necesario para ganar $750.000 en 30 días.

Además, como bien se informó, el plazo fijo es una alternativa simple, accesible y respaldada por el sistema financiero. No hace falta ser experto ni asumir grandes riesgos, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan rendimientos sin complicaciones. En este escenario, muchos ahorristas se hacen la misma pregunta: ¿cuánto hay que invertir hoy para obtener una ganancia concreta en solo 30 días?

Según la información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas de interés para plazos fijos a 30 días actualmente se ubican en un rango aproximado de entre 20% y 24% de Tasa Nominal Anual (TNA), dependiendo de cada banco.

Esto implica un rendimiento mensual estimado de entre 1,64% y 1,97%, ya que la TNA se prorratea en función de los 30 días de duración del plazo fijo.

Como siempre, las entidades pueden ofrecer distintas tasas, especialmente en canales digitales, por lo que comparar opciones antes de invertir sigue siendo clave para maximizar la ganancia.

La cifra para ganar 750 mil pesos en 30 días

Como ejemplo, mediante el simulador de plazo fijo en pesos del Banco Nación disponible en su web oficial, podemos ver que con un capital inicial de $39.800.000 se puede lograr generar una ganancia de $752.383,56 en concepto de intereses en un lapso de 30 días.

Con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 23%, esta operación rinde aproximadamente $25.079 por cada jornada, entregando al vencimiento un monto total de $40.552.383,56.

Puntos claves antes de invertir en un plazo fijo

A la hora de constituir un plazo fijo, hay algunos puntos clave a tener en cuenta. El periodo mínimo es de 30 días y durante ese período el dinero queda inmovilizado, sin posibilidad de retirarlo anticipadamente.

También es importante verificar si el banco permite hacer el plazo fijo de manera online sin ser cliente, una opción cada vez más común que facilita acceder a mejores tasas.

Si estás pensando en invertir, comparar tasas entre bancos es fundamental. Además, es importante operar siempre desde home banking o sitios oficiales. También se debe revisar bien los datos antes de confirmar la operación para evitar errores.

Cómo invertir en un plazo fijo bancario en seis pasos

Invertir en un plazo fijo es rápido y sencillo. En pocos minutos podés hacerlo desde el home banking y saber de antemano cuánto vas a ganar.